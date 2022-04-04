CNN: Орбан победил на парламентских выборах — и назвал Зеленского своим «оппонентом»
«Авторитарный» лидер Венгрии и давний союзник России Виктор Орбан объявил о победе своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Таким образом, его партия остаётся у власти на четвёртый срок подряд, пишет CNN.
По данным национальной избирательной комиссии Венгрии, по состоянию на вечер воскресенья партия Орбана занимала лидирующие позиции, притом что был подсчитан 71% голосов.
Одной из главных тем избирательной кампании стал ввод российских войск на Украину, из-за чего общественность обратила пристальное внимание на давние связи Орбана с президентом России Владимиром Путиным. При этом в своей победной речи венгерский лидер отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском как об одном из своих «оппонентов», с которыми ему пришлось бороться во время предвыборной кампании.
Венгрия в значительной мере зависит от поставок российских энергоносителей, и Орбан не стал осуждать действия Путина на Украине, что несколько осложнило ЕС формирование единой позиции по этому вопросу.
Несмотря на то что, судя по опросам, предвыборная гонка в Венгрии должна была быть тяжёлой, партия «Фидес» одержала убедительную победу на большей части территории страны. Более того, лидер оппозиции Петер Марки-Зай даже не смог победить в своём собственном округе, где он в прошлом занимал пост мэра.
«Мы одержали такую победу, что её видно с Луны, и я уверен, что её можно увидеть и из Брюсселя», — заявил по этому поводу Орбан.
«Мы запомним эту победу до конца наших дней, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством оппонентов, — добавил он, перечислив ряд своих недругов, включая венгерских левых, брюссельских «бюрократов», международные СМИ, а также украинского президента. — У нас никогда не было так много оппонентов одновременно».
Орбан установил жёсткий контроль над судебной системой, СМИ и образовательной системой Венгрии. У власти в этой стране он находится уже 12 лет, притом что теперь этот срок продлится, судя по всему, до 2026 года. Венгерский лидер также продвигал законодательство, направленное против мигрантов и ЛГБТ, декларируя намерение построить «нелиберальное» государство в рамках ЕС.
Критики венгерского лидера уже давно жалуются, что Орбан перекроил политический ландшафт в стране таким образом, чтобы его оппоненты имели против него меньше шансов. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Европы рекомендовало провести полномасштабную международную операцию по наблюдению за результатами голосования 3 апреля — что довольно редкий шаг со стороны ЕС, который заявил об «общем ухудшении условий для проведения демократических выборов».
«Этим вечером весь мир увидел, что в Будапеште победила политика христианских демократов, консервативная и националистическая политика, — заявил Орбан. — Наш посыл в Европе состоит в том, что это не прошлое, а будущее. Это наше общее европейское будущее».
На фоне ввода российский войск на Украину кампания Орбана строилась в основном на идее недопущения как участия венгерских войск в конфликте, так и поставок венгерского оружия в эту страну. Венгерский лидер поддержал большую часть санкций ЕС, введённых против России, однако от дальнейших шагов на этом направлении отказался, попытавшись предстать перед избирателями как миротворец.
Между тем в среду министр иностранных дел Орбана обвинил правительство Украины в том, что оно координирует действия с оппозиционными партиями Венгрии. Никаких доказательств своих слов он, однако, не привёл.
При этом оппозиция критикует Орбана за его позицию по конфликту на Украине. «Путин восстанавливает советскую империю, а Орбан просто наблюдает за этим со стратегическим спокойствием», — заявил по этому поводу лидер оппозиции Марки-Зай в марте.
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