CNN: Орбан победил на парламентских выборах — и назвал Зеленского своим «оппонентом»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об уверенной победе своей партии «Фидес» на парламентских выборах, пишет CNN. При этом венгерский лидер заявил, что эту победу запомнят «до конца наших дней», потому что его сторонникам пришлось бороться с огромным количеством оппонентов: брюссельскими «бюрократами», международными СМИ и даже президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Авторитарный» лидер Венгрии и давний союзник России Виктор Орбан объявил о победе своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Таким образом, его партия остаётся у власти на четвёртый срок подряд, пишет CNN.

По данным национальной избирательной комиссии Венгрии, по состоянию на вечер воскресенья партия Орбана занимала лидирующие позиции, притом что был подсчитан 71% голосов.

Одной из главных тем избирательной кампании стал ввод российских войск на Украину, из-за чего общественность обратила пристальное внимание на давние связи Орбана с президентом России Владимиром Путиным. При этом в своей победной речи венгерский лидер отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском как об одном из своих «оппонентов», с которыми ему пришлось бороться во время предвыборной кампании.

Венгрия в значительной мере зависит от поставок российских энергоносителей, и Орбан не стал осуждать действия Путина на Украине, что несколько осложнило ЕС формирование единой позиции по этому вопросу.

Несмотря на то что, судя по опросам, предвыборная гонка в Венгрии должна была быть тяжёлой, партия «Фидес» одержала убедительную победу на большей части территории страны. Более того, лидер оппозиции Петер Марки-Зай даже не смог победить в своём собственном округе, где он в прошлом занимал пост мэра.

«Мы одержали такую победу, что её видно с Луны, и я уверен, что её можно увидеть и из Брюсселя», — заявил по этому поводу Орбан.

«Мы запомним эту победу до конца наших дней, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством оппонентов, — добавил он, перечислив ряд своих недругов, включая венгерских левых, брюссельских «бюрократов», международные СМИ, а также украинского президента. — У нас никогда не было так много оппонентов одновременно».

Орбан установил жёсткий контроль над судебной системой, СМИ и образовательной системой Венгрии. У власти в этой стране он находится уже 12 лет, притом что теперь этот срок продлится, судя по всему, до 2026 года. Венгерский лидер также продвигал законодательство, направленное против мигрантов и ЛГБТ, декларируя намерение построить «нелиберальное» государство в рамках ЕС.

Критики венгерского лидера уже давно жалуются, что Орбан перекроил политический ландшафт в стране таким образом, чтобы его оппоненты имели против него меньше шансов. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Европы рекомендовало провести полномасштабную международную операцию по наблюдению за результатами голосования 3 апреля — что довольно редкий шаг со стороны ЕС, который заявил об «общем ухудшении условий для проведения демократических выборов».

«Этим вечером весь мир увидел, что в Будапеште победила политика христианских демократов, консервативная и националистическая политика, — заявил Орбан. — Наш посыл в Европе состоит в том, что это не прошлое, а будущее. Это наше общее европейское будущее».

На фоне ввода российский войск на Украину кампания Орбана строилась в основном на идее недопущения как участия венгерских войск в конфликте, так и поставок венгерского оружия в эту страну. Венгерский лидер поддержал большую часть санкций ЕС, введённых против России, однако от дальнейших шагов на этом направлении отказался, попытавшись предстать перед избирателями как миротворец.

Между тем в среду министр иностранных дел Орбана обвинил правительство Украины в том, что оно координирует действия с оппозиционными партиями Венгрии. Никаких доказательств своих слов он, однако, не привёл.

При этом оппозиция критикует Орбана за его позицию по конфликту на Украине. «Путин восстанавливает советскую империю, а Орбан просто наблюдает за этим со стратегическим спокойствием», — заявил по этому поводу лидер оппозиции Марки-Зай в марте.