Times: «мы ваши рабы?» — премьер Пакистана раскритиковал Запад за требование осудить спецоперацию России на Украине

Лидер Пакистана Имран Хан осудил глав 22 дипломатических миссий в Исламабаде, которые обратились к нему с призывом выступить против действий России на Украине, передаёт The Times. Как напоминает издание, Пакистан воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по осуждению ввода российских войск на территорию Украины.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обрушился с критикой на западных дипломатов, призывавших его осудить ввод российских войск на Украину, потребовав их ответить, считают ли они его своим «рабом», сообщает The Times.

«Что вы думаете о нас? Мы ваши рабы? Что всё, что вы скажете, мы сделаем?» — заявил Хан.

Как напоминает издание, главы 22 дипломатических миссий в Исламабаде, в том числе из стран — членов Европейского союза, на прошлой неделе опубликовали совместное письмо, призвав Пакистан поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине.

Пакистан, традиционно являющийся союзником США, воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по осуждению ввода войск России на территорию Украины. Среди других воздержавшихся стран также были Индия, Китай и Шри-Ланка. The Times называет это «редким примером» того, как часто враждующие страны Южной Азии пришли к согласию по международному вопросу.

«Я хочу спросить послов Европейского союза: вы написали такое письмо Индии? Признавали ли вы когда-нибудь поддержку Пакистана в войне против террора, которая унесла 80 тысяч жизней и нанесла другой сопутствующий ущерб? Кто-нибудь из вас разрывал торговые отношения с Индией или возражал против её незаконных действий?» — добавил Хан.

По словам пакистанского лидера, его страна пострадала из-за того, что в прошлом поддерживала НАТО и возглавляемый США контингент сил в Афганистане. Хан подчеркнул, что вместо благодарности Пакистан столкнулся с внутренней критикой, недовольством и насилием, в основном со стороны консервативных мусульман.

При этом в понедельник события на Украине стали предметом телефонных переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского, которые продолжались чуть больше получаса. Как сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны, Моди отметил, что «Индия всегда выступала за мирное решение вопросов и прямой диалог между двумя сторонами». В заявлении также сказано, что Моди также поблагодарил украинские власти за помощь в эвакуации около 20 тыс. индийских граждан из страны.

Позже в тот же день в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Моди попросил о прямых переговорах между Киевом и Москвой. В свою очередь, российский лидер проинформировал премьер-министра о ходе переговоров между украинской и российской делегациями, пишет The Times.