Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Германии, пишет журналист Райнхард Лаутербах в своей статье для junge Welt. В частности, Мельник жёстко раскритиковал президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией: по мнению Лаутербаха, подобными высказываниями Мельник уже давно заслужил высылку из страны.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник имеет образование в сфере международного права, пишет журналист Райнхард Лаутербах в своей статье для junge Welt. Таким образом, отмечает автор, Мельнику должны быть знакомы принципы Венской конвенции о статусе дипломатов: они, помимо прочего, гласят, что дипломаты не могут вмешиваться во внутренние дела принимающей их страны.

Как пишет Лаутербах, Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощёчиной всем правилам дипломатического поведения. Недавно Мельник подверг жёсткой критике президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, заявив, что тот находится в центре «паутины контактов» Берлина и Москвы, а также считает российско-германские отношения «священными» и ничего не знает об Украине.

Подобными высказываниями Мельник мог бы давно заслужить высылку из ФРГ в качестве персоны нон-грата, считает Лаутербах. Однако теперь в Киеве показали, как можно достичь такого результата иным путём, отмечает автор: президент Украины Владимир Зеленский отозвал своих послов из Грузии и Марокко, поскольку те не достигли никаких результатов в том, чтобы склонить страны своего пребывания к поставкам оружия на Украину и присоединению к антироссийским санкциям.

Как пишет Лаутербах, в таком случае напрашивается рациональное решение: нужно просто перестать поставлять оружие на Украину. Тогда проблема Мельника может решиться сама собой.