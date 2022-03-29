Nordkurier: «дипломатия не его конёк» — политик из «АдГ» резко раскритиковал посла Украины в ФРГ

02:50
Маск анонсировал запуск 60 ракет-носителей Falcon в 2022 году
Американская компания SpaceX намеревается провести 60 запусков своих ракет-носителей Falcon в текущем году, заявил глава компании Илон Маск.
02:32
Песков: Россия не может и не хочет думать о направлении сил в страну НАТО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в любую из стран НАТО.
02:19
Три человека погибли в результате массового ДТП в США
По меньшей мере три человека погибли в результате ДТП с участием более 50 автомобилей в американском штате Пенсильвания.
02:02
Песков: Россия не будет поставлять Европе газ бесплатно
Россия не намерена поставлять Европе газ бесплатно, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
01:44
Синоптик Вильфанд: в Москве всю неделю ожидаются осадки
Осадки в Москве и Московской области ожидаются в течение недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
01:30
Макрон планирует вновь переговорить с Путиным 29 марта
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести новую телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным 29 марта, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.
01:18
В Пентагоне заявили, что от России исходят «острые угрозы»
От России исходят «острые угрозы», как показали события вокруг Украины, говорится в комментариях к новой стратегии национальной обороны США.
01:02
Пентагон: перебрасывемые в ФРГ самолёты РЭБ не будут применять против России
Самолёты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут использованы против России, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
00:42
Экономист Расмус: США санкциями намерены выдавить Россию с европейского рынка
Доцент кафедры экономики и политики Калифорнийского колледжа Св. Марии Джек Расмус заявил, что целью санкционной политики США является выдавливание России с европейского рынка.
00:21
В Киеве возобновило работу посольство Словении
Посольство Словении в Киеве возобновило свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.
00:09
Опубликовано снятое коптером видео из Мариуполя
Корреспондент RT Роман Косарев снял с помощью коптера улицы в Мариуполе, где проходят боевые действия.
00:01
Американская киноакадемия начала расследование инцидента с Уилом Смитом на «Оскаре»
Американская киноакадемия сообщила, что начала расследование инцидента с Уилом Смитом, ударившим комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар»
23:58
Камельзон: Медведеву надо начать играть в полную силу на турнире в Майами
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
23:54
CNN: в ООН призвали расследовать ситуацию с пытками российских пленных на Украине
ООН призывает расследовать ситуацию с видео, где показано жестокое обращение украинских националистов с пленными российскими военными. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.
23:49
Во Франции житель высказал Макрону недовольство из-за роста цен
Во французском Дижоне местный житель высказал президенту Франции Эммануэлю Макрону недовольство из-за роста цен. Видео распространили французские СМИ.
23:44
Байден прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Соединённых Штатов Джо Байден не стал исключать контактов с российским лидером Владимиром Путиным.
23:43
Самедов: с уходом Айртона у «Спартака» не возникнет проблем в обороне
Бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».
23:33
Аналитик Деев высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию.
23:32
В Татарстане перед судом предстанет обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации
В Татарстане перед судом предстанет жительница Лениногорска, обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Ей вменяют получение взятки, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
23:32
Психолог Гольдштейн назвала критерии готовности ребёнка к школе
Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, что есть несколько критериев, которые помогут понять, готов ли ребёнок к учёбе в первом классе.
23:31
Основатель SuperJob Захаров дал рекомендации по поиску работы
Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров дал рекомендации по поиску работы.
23:31
Педиатр Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19
Педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова, автор и ведущая программы о детском здоровье «Ваш детский доктор», дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.
23:29
Синоптик Позднякова рассказала о самых снежных днях в столичном регионе на этой неделе
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о самых снежных днях в столичном регионе на этой неделе.
23:29
ТАСС: футбольное «Динамо» не испытывает финансовых сложностей
В московском футбольном клубе «Динамо» сообщили, что информация о финансовых сложностях команды не соответствует действительности.
23:29
В Севастополе запустят горячую линию для родителей будущих первоклассников
В Севастополе планируют запустить горячую линию для родителей будущих первоклассников.
23:29
В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки хлебопёков
В Ставропольском крае хлебопёки получат господдержку из федеральных и региональных источников в размере 180 млн рублей, что позволит выпустить 32 тыс. т хлеба за полгода.
23:27
Жители Мариуполя рассказали, что украинские военные им ничем не помогали
Корреспондент RT Роман Косарев поговорил с жителями Мариуполя, которые были вынуждены почти месяц прожить в подвале на фоне боевых действий.
23:19
NASA планирует высадку астронавтов на Марс к 2040 году
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует высадку астронавтов на поверхность Марса к 2040 году. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон.
23:16
«РБ Спорт»: Захарян может продолжить карьеру в «Байере»
Леверкузенский «Байер» заинтересован в услугах полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряня.
23:10
В Ленобласти рассказали о грантах для проектов социальных предпринимателей
В Ленинградской области социальные предприниматели смогут претендовать на гранты. Лучшие проекты получат до 500 тыс. рублей.
23:10
Более 20 организаций из Севастополя присоединились к программе туристического кешбэка
Свыше 20 севастопольских организаций присоединились к программе туристического кешбэка.
23:06
Байден объяснил сделанное им перед американскими военными заявление об Украине
Американский президент Джо Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными Соединённых Штатов в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки войск США на украинскую территорию.
22:59
Президент Сербии предложил Белград в качестве площадки для переговоров России и Украины
Президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве площадки для переговоров России и Украины.
22:58
Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Германию шесть самолётов EA-18G Growler
США перебрасывают в Германию шесть самолётов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
22:56
В Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили инвестпроекты, которые планируется реализовать в регионе на основе концессионных соглашений.
22:53
РФС: в июне юношескую сборную России могут допустить к соревнованиям
Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, когда юношеские сборные будут допущены к участию в международных соревнованиях.
22:49
В МЧС предупредили о похолодании до -11 °С в Ленобласти 29 марта
Во вторник, 29 марта, в Ленинградской области прогнозируется облачная погода.
22:46
Ветеринар Сиротина дала советы по уходу за питомцами весной
Ветврач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина дала советы по уходу за питомцами весной.
22:46
Байден: политика США не направлена на смену власти в России
Соединённые Штаты не преследуют цель сменить руководство России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
22:41
Кинокритик Москвитин высказался об итогах премии «Оскар»
Кинокритик Егор Москвитин высказался об итогах премии «Оскар».
22:40
В Калининградской области почти 10 тысяч жителей открыли электронные соцсчета
В Калининградской области почти 10 тыс. жителей открыли и активировали электронные социальные счета.
22:40
Актриса Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России
Актриса Полина Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России.
22:40
В Ставропольском крае прошли учения артиллеристов
На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае прошли учения артиллеристов мотострелкового соединения Южного военного округа.
22:39
Подмосковье и Мордовия договорились о сотрудничестве в АПК
Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.
22:39
Опрос: россияне рассказали о планах завести свой огород в 2022 году
Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, сколько жителей России планируют завести свой огород в 2022 году.
22:39
Кондратюк поздравил «Красную машину» с победой в Кубке Первого канала по фигурному катанию
Олимпийский чемпион Марк Кондратюк оценил выступление команд в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.
22:38
Пушилин и Кадыров обсудили ход операции по освобождению Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров в Мариуполе обсудили ход спецоперации по освобождению города от украинских войск.
22:31
В ООН заявили о необходимости соблюдения Женевских конвенций о военнопленных
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.
22:29
Медведев — о выходе в четвёртый круг турнира в Майами: я не допускал много ошибок
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
22:23
Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного представителем националистических отрядов на Украине.