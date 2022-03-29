Nordkurier: «дипломатия не его конёк» — политик из «АдГ» резко раскритиковал посла Украины в ФРГ

Депутат от партии «АдГ» Николаус Крамер подверг критике посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, обвинившего парламент Мекленбург-Померании в нежелании передавать денежные средства для помощи Украине, пишет Nordkurier. Крамер напомнил, что Мельник защищал правоэкстремистский батальон «Азов», а также заявил, что дипломатия, очевидно, не является сильной стороной украинского посла.

Глава фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Мекленбург-Померании Николаус Крамер выступил с жёсткой критикой в адрес посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, пишет Nordkurier. Как отмечает издание, это случилось после того, как сам Мельник раскритиковал «АдГ», а также партии социал-демократов и левых у себя в Twitter.

«Очевидно, что Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов», ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк», — приводит Nordkurier слова Крамера.

Издание напоминает, что два дня назад Мельник у себя в Twitter осудил заседающие в парламенте Мекленбург-Померании партии социал-демократов левых и «АдГ» за их нежелание передать Украине средства из фонда по защите климата, находящегося в процессе ликвидации.