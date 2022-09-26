CBS News: гуманитарный кризис, требующий срочного решения — в Пакистан вслед за наводнениями пришли эпидемии

В истерзанном продолжающимися уже несколько недель наводнениями Пакистане сложился настоящий гуманитарный кризис: власти страны зафиксировали резкий рост заражаемости инфекциями, передающимися водным путём, включая малярию, передаёт CBS News. Как заявил в интервью каналу представитель ЮНИСЕФ, заболевания такого рода особенно опасны сейчас, когда миллионы пакистанцев вынуждены жить на улице и не имеют доступа даже к питьевой воде.

Предупреждаем наших зрителей: наш следующий сюжет содержит натуралистичные и неприятные кадры — и всё же он посвящён проблеме, с которой столкнулась пятая по численности населения страна мира.

С одним из худших в своей истории гуманитарных кризисов столкнулся Пакистан — как сообщают представители органов здравоохранения страны, в результате наводнений, которые продолжаются уже несколько недель, резко выросла заболеваемость инфекциями, передающимися водным путём.

По данным ООН, только на этой неделе в особенно пострадавшей от наводнений провинции Синд было зафиксировано 44 тысячи случаев заражения малярией.

Из-за разрушительных наводнений погибли более 1500 человек — а их последствия в общей сложности ощутили около 33 миллионов пакистанцев, что почти равносильно по численности населению Канады. По оценкам властей, общая сумма ущерба составила примерно 30 миллиардов долларов.

А подробнее нам обо всём расскажет Джо Инглиш, специалист по связям с общественностью по вопросам чрезвычайных ситуаций Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Джо, Пакистан столкнулся с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Какие районы страны особенно сильно нуждаются в помощи?

ДЖО ИНГЛИШ, специалист по связям с общественностью по вопросам ЧС, ЮНИСЕФ: Большое вам спасибо за приглашение в эфир. Да — как вы и сказали, масштабы кризиса просто поражают воображение. И мне кажется, что люди не до конца понимают, насколько серьёзная ситуация здесь сложилась: к нынешнему моменту речь идёт о 575 погибших детях, а ранения среди них получили более 4000. У двух миллионов человек были повреждены жилища... Прошу прощения — повреждения получили два миллиона жилищ. Это всё равно как если бы все до единого дома в Чикаго, Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне оказались бы затоплены и были бы повреждены или уничтожены.





Как вы упомянули, дети сталкиваются с санитарно-гигиеническими рисками — это малярия и лихорадка денге. Также есть прямые угрозы их безопасности в виде опасности наводнения и обрушения домов; нельзя забывать и о змеях и скорпионах. А кроме того, есть и побочные риски, ведь семьи были вынуждены покидать дома, практически ничего не забирая с собой, и теперь многие из них живут на улице под палящим солнцем, которое каждый день прогревает воздух до 40 градусов по Цельсию — а это почти 100 градусов по Фаренгейту, — и им даже нечем укрыться. В итоге мы видим голодающих детей с кожными заболеваниями, ранами, а родители при этом не в состоянии их накормить. И мы точно знаем: чем дольше это будет продолжаться, тем больше погибнет детей.

Я как раз собиралась продолжить разговор в этом направлении — возможно ли, что в нынешних условиях станет больше смертей от болезней, чем от самих наводнений?





ДЖО ИНГЛИШ: Да, именно этого мы и опасаемся. Как мы предупреждаем, малярия крайне опасна для детей; есть и лихорадка денге, а также острая водянистая диарея. В этом — печальная ирония этой катастрофы: люди буквально погружены в воду, но при этом чистой питьевой воды, которую безопасно потреблять, у них нет и напоить детей они не могут.





В районе ЧП работает ЮНИСЕФ, мы доставляем туда более миллиона литров чистой воды каждый день, но это буквально капля в море: в настоящий момент нам необходимо 39 миллионов долларов США, но собрать мы пока смогли только треть от этой суммы. Нам нужно, чтобы весь мир, чтобы лидеры, которые на этой неделе съехались в Нью-Йорк, проявили активность и обеспечили финансирование гуманитарных инициатив, чтобы помочь пакистанским семьям выжить.

Поговорим о финансовом аспекте: по данным ЮНИСЕФ, собрана лишь треть от необходимой суммы. Чем объясняется такая нехватка средств?





ДЖО ИНГЛИШ: Если оглянуться по сторонам — думаю, достаточно будет просто посмотреть новости, чтобы увидеть, сколько сейчас в мире соперничающих между собой просьб о помощи. Организации калибра ЮНИСЕФ работают по всему миру — и мы действительно работаем и на Украине, и в Сирии, и в Йемене, и в Сомали, где сейчас есть угроза катастрофического голода. Но работаем мы и в Пакистане — и мы точно знаем, что, если нам удастся собрать эти средства, мы сможем обеспечить пострадавшим семьям и детям и медикаменты, и канцелярские товары для организации обучения, и питьевую воду.





Но помогать могут не только правительства — хоть США и поддерживают наши гуманитарные инициативы многие годы. Если вы тоже хотите оказать поддержку, заходите на сайт unicefusa.org/actnowpakistan и отправьте нам пожертвование. Нам важен каждый цент — значение имеет каждое пожертвование.

С нами был Джо Инглиш. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.