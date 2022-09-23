NBC: Анджелина Джоли назвала наводнения в Пакистане «тревожным звонком» человечеству

Голливудская актриса Анджелина Джоли в качестве спецпосланника ООН по делам беженцев встретилась с людьми, пострадавшими от катастрофических наводнений в Пакистане. Она поделилась опасениями, что многие из них не смогут выжить без увеличения гуманитарной помощи, и назвала природные бедствия «тревожным звонком» человечеству о реальности климатических изменений, передаёт NBC.
АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев: Я видела тех, кого спасли, но я также видела тех, кто… Я говорила с людьми и думала, что если не придёт достаточно помощи, в следующие несколько недель их не станет, они не выживут. Слишком много детей так плохо питаются… И даже если они переживут ближайшие месяцы, приближающаяся зима и уничтоженный урожай и суровая реальность… Меня переполняют эмоции, но я даже не чувствую, что вправе так говорить, потому что не живу здесь, так что просто пытаюсь привлечь внимание и помочь.
Я думаю, это настоящий тревожный звонок человечеству о том, с чем мы столкнулись, что изменения климата не только реальны и наступают, но и что они уже здесь. И даже как человек, который на протяжении многих лет участвовал в гуманитарной помощи, мы часто смотрим на кризис и думаем, как его решить, что мы можем сделать, что заново построить или как помочь детям или достать еду. А теперь мы оказались в такой ситуации, когда необходимо сделать так много, и каждое усилие на самом деле становится вопросом жизни и смерти для такого большого числа человек.
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