Evening Standard: треть Пакистана рискует уйти под воду из-за наводнений
Сильнейшее наводнение в Пакистане унесло более тысячи жизней в результате обрушившихся на страну беспрецедентных муссонных дождей, сообщает Evening Sandard. За минувшие выходные ещё 119 человек погибли в результате стихийного бедствия, уничтожившего деревни и посевы и разрушившего почти 300 тыс. домов. К настоящему моменту число погибших составило 1061 человек.
Сенатор и главный специалист страны по климату Шерри Рехман назвала происходящее «катастрофой» и заявила, что к тому времени, когда прекратятся дожди, треть Пакистана может оказаться под водой. Рехман добавила, что страна находится «на передовой экстремальных погодных явлений, в безжалостном каскаде аномальной жары, лесных пожаров, ливневых паводков, многочисленных прорывов ледниковых озёр, наводнений». «А теперь и чудовищный муссон десятилетия сеет хаос без остановки», — добавила она.
Премьер-министр страны Шабаз Шариф в понедельник заявил, что дожди в Пакистане являются самыми сильными за последние три десятилетия. Как напоминает издание, около 180 тыс. человек были эвакуированы после того, как река Сват вышла из берегов и затопила близлежащие населённые пункты. Множество дорог остались непроходимыми из-за ливней, кроме того, повсеместно случались перебои с электричеством. Шариф заявил, что правительство предоставит жильё всем, кто потерял свои дома.
При этом многие из перемещённых лиц потеряли не только дома, но и урожай, и бизнес, отмечает газета. «Я сижу со своей семьёй в палатке, и как я могу выйти на работу? Даже если я отправлюсь на поиски работы, кто даст мне какую-либо работу, ведь везде вода», — задаётся вопросом Рехмат Улла, пострадавший от наводнения в Чарсадде.
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