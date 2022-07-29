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France 24: «внезапное наводнение» в Кентукки оставило без света 25 тысяч домов

Материал представлен в переводе ИноТВ
После того как в американском Кентукки за день выпало 20 см осадков, вышедшая из берегов река затопила обширные территории в восточной части штата и оставила без электричества 25 тысяч домов, передаёт France 24. Губернатор Энди Башир ввёл режим ЧП в шести округах и предупредил, что пока сохраняется опасность новых разрушений.

Последнее проявление климатического хаоса сделало улицы Кентукки неотличимыми от рек. Губернатор Энди Башир объявил чрезвычайную ситуацию в шести округах и предупредил, что опасность ещё не прошла.

ЭНДИ БЕШИР, губернатор Кентукки: Проблема с наводнениями в восточной части Кентукки только продолжается. Это разрушительное явление, и я уверен, что в Кентукки оно станет одним из самых масштабных наводнений с большим числом жертв за довольно большой промежуток времени.
 
В некоторых районах за 24 часа выпало более 20 сантиметров осадков. Река Кентукки, глубина которой обычно в это время года составляет от 30 до 60 сантиметров, вышла из берегов и в некоторых местах достигла рекордных 6 метров. На самолётах эвакуировали около 20—30 человек, однако многие, предположительно, до сих пор застряли на крышах домов и ветках деревьев.
 
Это так называемое внезапное наводнение — не первое и не последнее. После себя оно обещает оставить следы разрушения: 25 тысяч домов по всему штату уже остались без электричества, во многих нет воды, а другие потери могут потребовать больше времени для восстановления.
 
ДЕННИС ГРОСС, пострадавший в наводнении: Я потерял всё. Дважды. Это уже второй раз, когда я всё потерял, и я не единственный. Нам нужна помощь больше, чем во время прошлого наводнения.
 
Учёные полагают, что с обострением климатического хаоса «внезапные наводнения» могут стать более частым явлением, а короткие интенсивные природные явления — новой нормой.
 
Дата выхода в эфир 29 июля 2022 года.
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источник
France 24 Франция Европа
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