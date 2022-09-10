Guardian: «мы развязали войну с природой» — Гутерреш призвал мировое сообщество помочь пострадавшему от наводнений Пакистану

Генсек ООН Антониу Гутерреш совершил визит в Пакистан, призвав помочь стране с восстановлением после разрушительных наводнений, передаёт The Guardian. По словам Гутерреша, ущерб от наводнений в Пакистане оценивается в $30 млрд и стране необходима финансовая помощь мирового сообщества. Кроме того, он предупредил правительства по всему миру о необходимости сокращения выбросов в атмосферу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Пакистан призвал всё мировое сообщество оказать «масштабную» финансовую помощь в восстановлении стране после разрушительных наводнений, так как эта страна несёт меньшую ответственность за климатический кризис, нежели множество других государств, сообщает The Guardian.



«Я призываю международное сообщество оказать масштабную поддержку Пакистану в борьбе с этой климатической катастрофой», — приводит издание слова Генсека ООН. При этом Гутерреш сообщил, что ущерб от наводнений в Пакистане оценивается в $30 млрд.



В результате стихийного бедствия погиб 1391 человек, 33 млн пакистанцев пострадали, а около 50 тыс. жителей страны остались без крова. Наводнения затронули весь Пакистан, включая объекты культурного наследия, например Мохенджо-Даро — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, считающийся одним из наиболее хорошо сохранившихся древних городских поселений в Южной Азии.



Множество стран, в том числе США и ОАЭ, уже направили гуманитарную помощь, однако Гутерреш утверждает, что этого недостаточно, чтобы помочь Пакистану, на долю которого приходится менее 1% глобальных выбросов.



«Мы движемся к катастрофе. Мы развязали войну с природой, и природа наносит ответный и разрушительный удар. Сегодня в Пакистане, завтра в любой из ваших стран», — цитирует The Guardian слова генсека.



Неделей ранее Гутерреш призвал направить Пакистану пакет помощи в размере $160 млн для борьбы с наводнениями. Впрочем, теперь Генеральный секретарь ООН призывает страны не останавливаться на этом и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. По его словам, уровень выбросов Пакистана остаётся относительно низким, однако эта страна — одна из наиболее пострадавших от изменения климата.



«Даже сегодня выбросы растут, в то время как люди умирают от наводнений и голода. Это безумие. Это коллективное самоубийство, — отметил Гутерреш.— Из Пакистана я обращаюсь с глобальным призывом: остановите безумие; прекратите войну с природой; инвестируйте в возобновляемые источники энергии прямо сейчас».



В ходе совместной с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари пресс-конференции Гутерреш подчеркнул важность борьбы с изменением климата, призвав правительства стран по всему миру заняться вопросом изменения климата. Он добавил, что то, что он сделал до сих пор в качестве главы ООН, лишь «капля в море потребностей народа Пакистана».