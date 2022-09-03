Sky News: наводнение в Пакистане оставило людей без крова и еды
За ночь произошло ещё одно наводнение, вода прорвала ещё одну защиту и захватывает территории.
За ночь произошло ещё одно наводнение, вода прорвала ещё одну защиту и захватывает территории.
Второй случай заболевания оспой обезьян выявлен на территории Южной Кореи, сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.
В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали несколько детей, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По сообщениям украинских СМИ, во время выставки был приведён в действие один из гранатомётов.
Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал ситуацию с массовым отъездом легионеров из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Бавария» и «Юнион» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
Украинские военные за 40 минут четыре раза обстреляли Горловку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Специалисты NASA снова предложили руководству агентства отложить запуск сверхтяжёлой ракеты на орбиту Луны из-за утечки топлива при заправке.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в преддверии матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» сравнил составы команд.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT выразил удивление тем фактом, что Антон Зиньковский до сих пор не стал в «Спартаке» основным.
Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с Денисом Шаповаловым из Канады.
Украинская армия продолжает обстрел Каховской ГЭС и села Казацкое в Херсонской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое. В настоящее время переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Ювентус» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что спортсмены из России могут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Соединённые Штаты стали крупнейшим выгодоприобретателем в ситуации вокруг энергетического кризиса в Европе, который может обостриться из-за остановки поставок газа по «Северному потоку», пишет Global Times.
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Нидерландов «Формулы-1».
Число пострадавших в результате обстрелов украинской армии жителей Донецка возросло до трёх, заявили в штабе обороны ДНР.
Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису с австралийцем Ником Кирьосом.
В центре Праги проходит крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары. Мероприятие организовано несколькими политическими партиями, в нём участвует около 20 тыс. человек.
Альберт Ботинес, агент Пауло Фернандеса, рассказал о ходе переговоров между московским «Спартаком» и греческим «Волосом» по трансферу испанского полузащитника.
Мужчина угнал частный самолёт и угрожает врезаться в магазин Walmart в американском городе Тьюпело, сообщает местная полиция.
«Пари НН» на своём поле переиграл воронежский «Факел» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
В Москве Бабушкинский районный суд принял решение об аресте 16-летней девушки, которая призналась в убийстве своего прадедушки во время ссоры. Ей предъявлено обвинение.
Число случаев неизвестной пневмонии в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11, сообщает министерство здравоохранения региона.
Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилому кварталу в районе речного порта Херсона. В результате атаки никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT ответил на вопрос, как футболистам «Спартака» следует относиться к разгрому от «Зенита» в Суперкубке в преддверии новой встречи команд в РПЛ.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в восьмом туре РПЛ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.
«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник будет уволен, заявил глава ДНР Денис Пушилин после того, как в интернете появилось видео перепалки донецких чиновников с жителями города.
В Северодонецк Луганской Народной Республики доставили первую партию учебников для учеников 1—11-х классов, общее количество книг превысило 3 тыс. экземпляров, сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов.
Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в восьмом туре чемпионата России по футболу.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти расспрашивали производителей беспилотников Bayraktar о возможности оснащения дронов ёмкостями для распыления аэрозолей.
Бывшего президента СССР Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свидетелей американской биопрограммы на Украине.
Не менее восьми взрывов произошло 3 сентября в районе речного порта Херсона, сообщает ТАСС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США разработали беспилотник с контейнером для распространения заражённых насекомых в воздухе.
В московском «Спартаке» рассказали о культурной программе перед матчем восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США потратили на биологические программы на Украине более $250 млн.
На юго-востоке Рязанской области сохраняется ещё один очаг природного пожара, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что около границ страны находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что российская сторона представит на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия доказательства нарушения США и Украиной положений конвенции.
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила шансы Алёны Косторной вернуться на прежний уровень.
Польша, Финляндия и страны Прибалтики намереваются стандартизировать процедуры, применяемые пограничными службами по отношению к россиянам. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Московское «Динамо» нанесло поражение казанскому «Ак Барсу» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ, сообщает администрация Энергодара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин подтвердили решимость в части реализации проекта строительства АЭС «Аккую», сообщает администрация турецкого президента.