Spiegel: «есть заботы и поважнее» — в гостях у бундесвера Шольц не заинтересовался проблемами немецкой армии

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил танковые учения бундесвера на полигоне Берген в Нижней Саксонии, пишет Der Spiegel. Во время смотра оружия Шольц «изо всех сил» старался сохранять серьёзное выражение лица, не задавал никаких вопросов и демонстрировал желание как можно скорее завершить визит. В своём выступлении перед военнослужащими он избегал любой конкретики по поводу будущего самого бундесвера, а также позволил себе допустить заметную оплошность.

Когда канцлер посещает бундесвер, «ни одна деталь не должна быть предоставлена воле случая». Утро понедельника, около девяти часов, и Олаф Шольц ещё даже не вылетел из Берлина на своём вертолете. Тем временем сотрудник пресс-службы бундесвера в столовой на военном полигоне Берген уже просит тишины. Около 50 журналистов, большинство из которых вооружены длинными телеобъективами, отрываются от своих булочек с разнообразными начинками. «Опять про гороховый суп и про канцлера, — кричит офицер, — не беспокойтесь, все получат этот кадр, мы гарантируем!» — передаёт Der Spiegel.

Канцлер, обедающий гороховым супом вместе с солдатами бундесвера, — «лишь одно из ярких событий этого солнечного понедельника» в Нижней Саксонии. Впервые в должности федерального канцлера Шольц посещает бундесвер во время танковых учений, известных в вооружённых силах как «учебный курс по наземным операциям». На огромном полигоне танки бундесвера могут показать всё, на что способны. Некоторые из присутствующих ещё помнят, как в мае 2019 года вздрогнула Ангела Меркель, когда Leopard 2 произвёл выстрел. Очень громкий выстрел.

Бундесвер подготовил аналогичную программу и для Шольца. В течение 15 минут танковое подразделение демонстрирует, на что способны его боевые машины в бою. В то время как более манёвренные бронетранспортеры Marder высаживают небольшие отряды солдат вблизи условной линии соприкосновения с противником, тяжёлые боевые танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 ведут огонь по противнику с расстояния двух километров. Не обошлось и без шоу-эффекта: в конце «боевых стрельб» два истребителя Eurofighter совершили над полигоном «бреющий полёт».

Обстоятельства визита Шольца совсем не такие, как у Меркель. В течение нескольких месяцев канцлеру приходилось слышать от стран-партнёров, оппозиции и довольно многих членов его собственной коалиции, что в вопросах поставок оружия Киеву он действует «слишком нерешительно». Ближайшие соратники канцлера «сразу закатывают глаза» при упоминании слов Leopard или Marder. С самого начала конфликта украинцы требовали оба танка. Но Шольц решил не поставлять ни один из них, поскольку ни один другой западный партнёр Украины не поставляет ей столь современные танки, утверждает издание.

Два танка, вокруг которых разгорелись дебаты, стоят рядом друг с другом в Бергене. В джинсах, дождевике и горных ботинках генерал бундесвера объясняет Шольцу принцип работы систем вооружения. Генерал рассказывает, что Marder — это устаревшая модель, которая в ближайшие годы будет заменяться на более современные системы. Шольц «изо всех сил старается сохранять серьёзное выражение лица». Вместо того чтобы задавать вопросы, он демонстрирует желание поскорее завершить смотр оружия.

Генерал, однако, не позволяет Шольцу уйти, он подготовил кое-что ещё. Перед крупнокалиберными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000 его бойцы установили 14 поддонов со 155-миллиметровыми гранатами, по 16 на каждом. «Это боеприпасы, которые мы планируем израсходовать на один выстрел в бою», — говорит генерал. Кажущаяся неважной деталь весьма актуальна для бундесвера. В течение многих лет военнослужащие жаловались на слишком малый запас боеприпасов. Теперь планировщики бундесвера надеются, что пустующие склады наконец будут заполнены.

Трудно сказать, что почерпнул для себя Шольц этим утром. Как и в случае со смотром вооружений, во время боевых упражнений его лицо почти не меняется. «У него есть заботы поважнее», — шепчет один из офицеров. Вскоре после этого Шольц допустил «заметную оплошность» — как будто кому-то потребовались доказательства утверждения офицера. В своём коротком выступлении он упомянул созданный им специальный фонд для бундесвера в размере €100 млрд. Правда, цифра была озвучена другая — €200 млрд. Это именно та сумма, которая нужна Шольцу для введения потолка цен на газ.

О самом бундесвере в своём мини-выступлении Шольц ничего конкретного не сказал. Он рутинно зачитывал из своей синей папки фразы о том, что сейчас важно «купить правильное оружие», чтобы подготовить войска для защиты страны и альянса. Он также не внёс никакой ясности в вопрос о том, будет ли увеличен регулярный оборонный бюджет, составляющий около €50 млрд. «В долгосрочной перспективе, — говорит Шольц, — мы хотим достичь целевого показателя НАТО, то есть расходовать два процента ВВП на бундесвер».

«Встреча уже подходила к концу. Оставалось лишь фото с гороховым супом», — пишет Der Spiegel.