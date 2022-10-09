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N-TV: запаса боеприпасов бундесвера хватит на два дня вооружённого конфликта

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Запасов боеприпасов немецкой армии хватит максимум на два дня боевых действий в случае начала конфликта, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченной по бундесверу Евы Хёгль. Издание отмечает, что несмотря на обещание правительства увеличить финансирование, ФРГ всё равно испытывает нехватку складов и боеприпасов.
N-TV: запаса боеприпасов бундесвера хватит на два дня вооружённого конфликта
AP

В случае начала вооружённого конфликта запаса боеприпасов бундесвера хватит максимум на два дня боевых действий, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченной бундестага по вопросам бундесвера Евы Хёгль. «На одно только снабжение боеприпасами нам потребовались бы дополнительные 20 миллиардов евро», — приводит издание слова Хёгль.

Хёгль также отметила, что бундесвер не располагает достаточным количеством складов с боеприпасами. N-TV напоминает, что на фоне украинского кризиса немецкое правительство объявило о выделении дополнительных €100 млрд на финансирование бундесвера, однако боеприпасы будут по-прежнему финансироваться из текущего оборонного бюджета.
 
Представители немецкой оборонной промышленности критикуют деятельность Минобороны ФРГ, отмечает N-TV. По словам главы объединения немецкой оборонной индустрии Ханса Кристофа Ацподиена, ведомство не идёт навстречу промышленным запросам. Ацподиен отметил, что Минобороны не выдаёт промышленности соответствующие заказы на восполнение запаса боеприпасов. 
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источник
N-TV Германия Европа
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