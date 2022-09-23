Der Spiegel: Минобороны ФРГ запросило €700 млн для помощи Украине

00:15
Зеленский потребовал от правительства Германии поставку боевых танков
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild потребовал от правительства Германии поставить Киеву боевые танки, тем самым показав пример союзникам.
00:14
Леонченко: Сёмин пока не желает завершать карьеру
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что столичный клуб пока не собирается устраивать прощальные мероприятия для Юрия Сёмина.
00:07
Овечкин — о своём будущем в НХЛ: хотел бы завершить карьеру на высокой ноте
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами на будущее.
00:00
Пентагон: США пока не определились, поставлять ли Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle
США пока не определились, возможна ли отправка Украине беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые запрашивал Киев.
23:44
Тинькофф Банк ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами
Тинькофф Банк ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами. Как пишет РБК, с 12 октября клиенты банка смогут получать такие переводы в долларах и евро лишь из кредитных организаций Армении и Азербайджана и Народного банка Узбекистана.
23:42
Нидерланды забили два безответных мяча Польше в матче Лиги наций
Сборная Нидерландов по футболу нанесла поражение в гостях команде Польше в матче Лиги наций УЕФА.
23:41
Гол Батшуайи принёс победу Бельгии над Уэльсом в матче Лиги наций
Сборная Бельгии по футболу нанесла поражение команде Уэльса в матче Лиги наций УЕФА.
23:40
Хорватия переиграла Данию в матче Лиги наций УЕФА благодаря голу Майера
Сборная Хорватии по футболу на своём поле нанесла поражение команде Дании в матче Лиги наций УЕФА.
23:38
Пентагон не заметил «крупных шагов» Китая в военной сфере после слов Байдена о Тайване
Пентагон не заметил «крупных шагов» Китая в военной сфере после недавних заявлений американского президента Джо Байдена о намерении Вашингтона оказывать Тайваню в случае необходимости поддержку с целью его обороны.
23:36
Франция обыграла Австрию в матче Лиги наций
Сборная Франции по футболу нанесла поражение команде Австрии в матче Лиги наций УЕФА.
23:27
Театровед Руднев рассказал подробности о лаборатории МХТ имени Чехова
Театральный критик, театровед Павел Руднев рассказал подробности о лаборатории экспериментального проекта «Артхаб» МХТ имени Чехова.
23:22
Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
23:17
Тренер сборной Киргизии по футболу назвал особенным матч с Россией
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.
23:16
Остеопат Горковский рассказал о возможном вреде ношения сумки на одном плече
Спортивный врач, реабилитолог, остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский рассказал о возможном вреде некоторых привычных бытовых действий.
23:16
Трегулова высказалась о перспективах открытия филиала Третьяковки в Казани
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова высказалась о перспективах открытия филиала музея в Казани.
23:12
Фестиваль уличного кино пройдёт в Петербурге 23—24 сентября
Фестиваль уличного кино состоится в Санкт-Петербурге 23—24 сентября.
23:12
В Петербурге прививку от гриппа сделали более миллиона жителей
В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали более миллиона жителей.
23:10
В Калининградской области рассказали о планах по благоустройству городских территорий
В Калининградской области планируют благоустроить 12 дворовых и 9 общественных территорий.
23:07
Подведены итоги Петербургского международного газового форума
Стали известны итоги Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
23:06
Леонченко: Циннбауэр на ближайшие матчи остаётся главным тренером «Локо»
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о будущем главного тренера столичной команды Йозефа Циннбауэра.
23:04
Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьёзные силы на севере ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска сгруппировали достаточно серьёзные силы на севере республики, не исключено контрнаступление.
22:58
Министр финансов США Йеллен: Европу ждёт тяжёлая зима
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Европу ждёт «тяжёлая зима» из-за цен на энергоносители. Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, отметила она.
22:55
Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил результаты железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
22:47
Глебов: сборная России по футболу собирается не просто для галочки
Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.
22:45
Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о проведении частичной мобилизации
Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Она действует в российской столице с 9:00 21 сентября.
22:37
Пентагон: военные США и России сохраняют регулярные контакты по Сирии
Армии России и США сохраняют регулярные контакты по Сирии, подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
22:37
Вяльбе — о допуске российских лыжников: всё будет зависеть от настроения МОК
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможной отмене санкций в отношении российских спортсменов.
22:34
Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября.
22:33
Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты.
22:32
В Подмосковье создадут ещё одну особо охраняемую природную территорию
В Московской области создадут ещё одну особо охраняемую природную территорию.
22:28
Жулин поддержал решение Синициной и Кацалапова пропустить первую половину сезона
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о решении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона-2022/23.
22:27
ЦБ понизил курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля.
22:22
В Институте общепита РАН сравнили калорийность гамбургеров и вторых блюд
Директор института общепита РАН Наталия Иванова сравнила калорийность гамбургеров и вторых блюд.
22:21
В Казани открылась выставка турецкого художника Ялчына Гёкчебага
В Казани начала работу выставка «И длится прошлое...» турецкого художника Ялчына Гёкчебага. Её организовали генеральное консульство Турции в Казани и Государственный музей изобразительных искусств Татарстана.
22:21
В Бурятии отменили особый противопожарный режим
В Бурятии отменён особый противопожарный режим, действовавший с апреля.
22:16
Директор петербургского лицея рассказала о состоянии детей, по которым стреляла женщина
Директор петербургского лицея №597 Екатерина Морачевская рассказала о состоянии детей, по которым стреляла женщина.
22:16
Таможенники Владивостока заявили о росте числа поставок товаров из Китая
За январь — август 2022 года в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлено более 5 млн т различных товаров из Китая — одежды, обуви, спецтехники, продуктов питания.
22:15
В Подмосковье пройдёт межрегиональный форум женского предпринимательства
Межрегиональный форум «Женский бизнес. Путь к успеху» пройдёт 29 сентября в подмосковных Люберцах.
22:15
Кулеба заявил о желании НАТО «присоединиться к Украине»
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс «хочет присоединиться к Украине».
22:14
Сорина: пропустила летний ЧР по лыжероллерам из-за болезни
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала, почему приняла решение отказаться от участия в летнем чемпионате России.
22:14
Министр финансов США Йеллен: инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами
Инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен на конференции Atlantic Festival.
22:05
Зрители освистали Медведева на матче турнира в Меце с Вавринкой
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце.
22:02
Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации
Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.
21:57
В августе в России произвели 4,3 тысячи грузовых автомобилей
В августе 2022 года в России произвели 4,3 тыс. грузовых автомобилей. Годом ранее показатель составлял 3,9 тыс.
21:57
В Подмосковье подвели итоги работы летних кафе
В Московской области подвели итоги работы летних кафе.
21:57
В Челябинской области предупредили о похолодании до 0 °С
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
21:57
В Оренбургской области ожидается жара до +30 °С
В Оренбургской области в пятницу, 23 сентября, сохранится жаркая погода.
21:57
В Третьяковке рассказали о роли музейных пространств в современную эпоху
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о роли музейных пространств в современную эпоху.
21:56
В Тюменской области рассказали о перспективах нефтегазового кластера
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о перспективах нефтегазового кластера во время своего выступления на главной панельной сессии промышленно-энергетического форума TNF.
21:56
Объём экспорта Подмосковья в Китай вырос на 12,5%
Объём экспорта Московской области в Китай в январе — июне 2022 года превысил $364 млн, что на 12,5% больше, чем годом ранее.