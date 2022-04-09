ZDF: запасы на исходе — в бундесвере заявили о невозможности поставлять Украине вооружение

Запасы бундесвера истощены, поэтому он не может больше помогать Украине оружием, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Ведь иначе немецкая армия утратит свою обороноспособность. Но это не значит, что Берлин перестанет поддерживать Киев, пояснила она: просто теперь поставки будет осуществлять оборонная промышленность, при этом делать она это будет в условиях абсолютной секретности.

У Германии больше нет возможности поставлять Украине оружие и патроны из запасов бундесвера, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Запасы на исходе, пояснила она, а если они продолжат истощатся, то немецкая армия утратит свою обороноспособность, а солдаты «должны быть в состоянии обеспечить защиту стране и союзу».

«Но это не значит, что мы перестанем помогать Украине», — подчеркнула Ламбрехт, добавив, что дальнейшие поставки будет осуществлять оборонная промышленность. При этом она отказалась сказать, о каком именно вооружении идёт речь: «Именно эту информацию мы классифицировали как секретную, и на то есть хорошие причины». И сделано это было по настоятельной просьбе Киева, добавила она: «Нельзя забывать, что, когда мы публикуем детальный список поставок, доступ к этой информации получает и Россия. И одно это уже будет иметь военно-стратегические последствия».

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц очень сдержанно отреагировал на просьбу Украины поставить ей танки. Он подчеркнул, что ФРГ старается отправлять оружие, которое будет полезным и послужит в бою, то есть в первую очередь противотанковое и противовоздушное оружие, а также патроны.

Раньше украинский президент Владимир Зеленский обвинял Берлин в нерешительности в борьбе с Россией, но недавно заявил: «Германия не поддерживала нас оружием. Германия открыто заявляла, что мы не станем членом НАТО. Но если быть честным — риторика Германии изменилась. Германия консервативная и невозмутимая — но поезд сдвинулся».