Эксперт GT: вопреки западным оценкам, НАТО не возрождается — слишком много внутренних противоречий

После недавнего саммита НАТО на фоне украинского кризиса на Западе заговорили об усилении сплочённости и возрождении альянса в полную силу, пишет в Global Times китайский аналитик Ван Шо. Но, по его словам, возрождения ждать не стоит — блок существует как переплетение интересов США и Европы с неизменными структурными противоречиями, включая американский шантаж союзников и недовольство европейцев.

Недавно в Брюсселе прошёл саммит НАТО, по итогам которого участники опубликовали совместное заявление. Судя по этому заявлению, страны блока не только согласились увеличить или хотя бы приблизить свои оборонные бюджеты к отметке 2% от ВВП, но и договорились продолжать оказывать военную помощь Украине и наращивать военное присутствие в некоторых важных регионах, пишет в своей статье для Global Times профессор Института международных отношений при Пекинском университете иностранных языков Ван Шо.

Вскоре после этого в некоторых западных СМИ стали появляться оценки, утверждающие, что такое заявление говорит о восстановлении важной роли НАТО, сплочённость которого усилилась. «Однако, на самом деле, в то время пока Америка, непрерывно сгущая краски и формируя антироссийские настроения, замышляет с помощью НАТО упрочнить западный «антироссийский фронт», хотя на поверхности США и Европа едины, в их отношениях по-прежнему существуют расхождения и разногласия по тому, как относиться к России, и по другим важным вопросам», — полагает китайский аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала для НАТО «электрошоком», намекнув на то, что у альянса сегодня, по всей видимости, мозг не так уж и мёртв, как утверждал лидер ещё в 2019 году. Макрон, который всегда ратовал за «стратегическую самостоятельность Европы», в какой-то мере отражает отношение региона к НАТО. И что же, теперь он сожалеет о своих прошлых высказываниях? Какую позицию он представляет по альянсу?

По словам Вана, Макрон всегда стремится к прогрессивизму, готов ломать рамки и любит привлекать всеобщее внимание громкими высказываниями. Хотя этот президент достаточно молод, он отличается глубиной мысли, и особенно в период предвыборной гонки явно не упустит случай продемонстрировать свои политические стремления. Поэтому новое высказывание Макрона про НАТО также привлекло внимание общественности.

В 2019 году французский президент выступил с широко обсуждаемой на Западе идеей, что западное господство пришло в упадок. Он считал, что такие страны, как Китай, Индия, Россия, нашли собственную модель развития, отличающуюся от западной, и чувствуют себя в ней всё более уверенно. А Запад из-за своих ошибок в борьбе с кризисами, в особенности ошибок американских администраций, теряет позиции. Даже сегодня Макрон отметил, что не отказывается от своих слов о «смерти мозга» НАТО в плане его стратегического развития, которые, по его мнению, были верны на тот момент.

Но неужели сейчас альянс, наконец, изменился и возвращается к жизни или всё-таки это «временное улучшение перед смертью», рассуждает Ван Шо. Как утверждает аналитик, с НАТО не всё так просто: как бы ни менялся альянс, его натура остаётся всё той же и внутренние структурные противоречия никуда не уходят.

Во-первых, в базовых положениях США и Европы в блоке уже заложено различие. Европа рассматривает НАТО как «щит», который, как она надеется, может гарантировать её безопасность, то есть регион больше исходит из оборонительных соображений. Для Америки же НАТО — в первую очередь «копьё», оружие, с помощью которого она может отстаивать своё глобальное господство. То есть США больше заинтересованы в наступательной функции блока. Поэтому можно видеть все многочисленные военные вторжения альянса в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Америка активно выступает за подобные операции, а Европа следует за ней с неохотой. Всё потому, что основные потребности двух сторон изначально отличаются, отсюда и возникает противоречие «копья» и «щита». Так же происходит и в украинском конфликте: США всеми силами выступают за то, чтобы оказывать на Россию стратегическое давление, а Европа просто беспокоится за свою безопасность и пытается найти дипломатическое урегулирование. Контраст очевиден, и такое противоречие устранить попросту невозможно, полагает Ван Шо.

Во-вторых, НАТО постоянно пытается выискать повод втянуть Европу в свои операции, продолжает эксперт. Раз уж альянс — «копьё» в руках Америки, то ей приходится искать законные основания, чтобы подключать союзников к реализации своих целей. Сначала НАТО создавалось для противостояние Организации Варшавского договора, которой руководил СССР. Но потом Советский Союз распался, и США потребовалось непрестанно «придумывать воображаемых противников», чтобы удерживать Европу в альянсе. Сперва это были террористы, теперь — Россия. В европейском менталитете всегда существовал страх перед Россией, страны считали: чем больше от неё «безопасное расстояние», тем лучше, поэтому с готовностью поддержали расширение НАТО на восток, отодвинув «безопасные границы» от Германии к Польше и другим восточно- и центральноевропейским странам, а теперь ещё и рассчитывают привлечь Украину. И это дало Америке прекрасную возможность создать кризис, в котором так желающая безопасности Европа оказалось ещё в менее безопасной ситуации. Как раз то, на что рассчитывали США.

В-третьих, европейцы вовсе не хотят становиться «пушечным мясом» для Вашингтона. Разве они сами не знают, что Америка их использует? Может, европейцам всё ещё и нужно НАТО — будь то для так называемых неделимых интересов Запада или из неуверенности в собственных силах по обеспечению безопасности, но это вовсе не означает, что они доверяют лидерству США и довольны им и что реализуемая альянсом стратегия соответствует их интересам.

Вероятно, НАТО продолжит существовать, но о его полном возрождении говорить не приходится, уверен Ван Шо. Дело здесь в переплетении интересов США и Европы, где также есть место американскому шантажу союзников и недовольству европейцев.

Как считает автор, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США сейчас ведут схожую игру с той, которую они ведут в НАТО. В АТР Америка тоже непрестанно бьёт тревогу о «китайской угрозе» и пользуется потребностью некоторых стран в «щите», который обеспечил бы их безопасность, чтобы превратить эти отношения в своё «копьё».

Американские методы не смогут замаскировать то, как она жертвует интересами других стран ради собственного господства. США будет сложно убедить в чём-то мир, в который они ради собственной выгоды привносят больше конфликтов, чем спокойствия. Так что Макрон правильно сказал: не стоит отказываться от заключения о «смерти мозга» НАТО, настаивает аналитик.