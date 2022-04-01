WION: из-за украинского конфликта арктические амбиции России рискуют оказаться под угрозой

Россия стремится стать крупнейшим выгодоприобретателем от быстрого таяния льдов в Арктике, где подо льдом находятся огромные запасы природных ресурсов, передаёт WION. Однако из-за украинского конфликта амбиции Москвы в этом регионе могут оказаться под угрозой, отмечает канал.
Лёд в Арктике быстро тает. Для остального мира это климатический кризис, однако для Владимира Путина это возможность. На протяжении нескольких лет у российского президента был масштабный план — стать крупнейшим выгодоприобретателем от климатических изменений в этом регионе, поскольку под арктическими льдами находится сокровищница природных ресурсов: 13 процентов неразведанных мировых запасов нефти, 30 процентов неосвоенных запасов газа, а также запас редкоземельных металлов на сумму один триллион долларов.
Мир не может просто так добыть все эти богатства. Для этого необходимо, чтобы растаял толстый слой льда. К счастью для Путина, лёд теперь тает быстро. Поэтому Москва решительно настроена контролировать этот регион. Российское побережье окружает половину Арктики.
Россия уже демонстрирует в Арктике свою военную мощь. Она строит дороги, корабли и взлётно-посадочные полосы. Она также усиливает военное присутствие, устанавливая на побережье стратегические форпосты.
Однако проблема состоит в том, что арктические амбиции России сейчас могут оказаться под угрозой.
Ввод войск на Украину поставил под удар поставки специальных судов, которые необходимы для транспортировки топлива, добываемого в рамках её масштабных проектов в регионе. Поскольку страна оказалась под серьёзными санкциями, новые заказы теперь под вопросом. Многие уже не могут поставлять продукцию для российских судов, поскольку подобное действие может привести к нарушению санкций.
Также под ударом оказалась надежда Москвы нарастить экспорт из региона. Другая потенциальная проблема — плата за все существующие заказы.
Соединённые Штаты также пытаются в Арктике наверстать упущенное. Америка сохранила военную базу в Гренландии. Этот остров расположен между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Американские силы обороны также проводили в этом регионе свои учения.
На фоне быстро тающих льдов Арктика теперь превращается в очередное геополитическое поле битвы. Хотя у России в течение долгого времени было преимущество, однако ввод войск на Украину, возможно, пустил под откос некоторые из её планов.
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