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WION: из-за украинского конфликта арктические амбиции России рискуют оказаться под угрозой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Россия стремится стать крупнейшим выгодоприобретателем от быстрого таяния льдов в Арктике, где подо льдом находятся огромные запасы природных ресурсов, передаёт WION. Однако из-за украинского конфликта амбиции Москвы в этом регионе могут оказаться под угрозой, отмечает канал.

Лёд в Арктике быстро тает. Для остального мира это климатический кризис, однако для Владимира Путина это возможность. На протяжении нескольких лет у российского президента был масштабный план — стать крупнейшим выгодоприобретателем от климатических изменений в этом регионе, поскольку под арктическими льдами находится сокровищница природных ресурсов: 13 процентов неразведанных мировых запасов нефти, 30 процентов неосвоенных запасов газа, а также запас редкоземельных металлов на сумму один триллион долларов.

Мир не может просто так добыть все эти богатства. Для этого необходимо, чтобы растаял толстый слой льда. К счастью для Путина, лёд теперь тает быстро. Поэтому Москва решительно настроена контролировать этот регион. Российское побережье окружает половину Арктики.

Россия уже демонстрирует в Арктике свою военную мощь. Она строит дороги, корабли и взлётно-посадочные полосы. Она также усиливает военное присутствие, устанавливая на побережье стратегические форпосты.

Однако проблема состоит в том, что арктические амбиции России сейчас могут оказаться под угрозой.

Ввод войск на Украину поставил под удар поставки специальных судов, которые необходимы для транспортировки топлива, добываемого в рамках её масштабных проектов в регионе. Поскольку страна оказалась под серьёзными санкциями, новые заказы теперь под вопросом. Многие уже не могут поставлять продукцию для российских судов, поскольку подобное действие может привести к нарушению санкций.

Также под ударом оказалась надежда Москвы нарастить экспорт из региона.  Другая потенциальная проблема — плата за все существующие заказы.

Соединённые Штаты также пытаются в Арктике наверстать упущенное. Америка сохранила военную базу в Гренландии. Этот остров расположен между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Американские силы обороны также проводили в этом регионе свои учения.

На фоне быстро тающих льдов Арктика теперь превращается в очередное геополитическое поле битвы. Хотя у России в течение долгого времени было преимущество, однако ввод войск на Украину, возможно, пустил под откос некоторые из её планов.

Дата публикации 30 марта 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
WION Индия Азия
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