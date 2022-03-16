Корреспондент ABC News побывала на учениях в Арктике — на линии фронта «очень холодной войны»

Корреспондент ABC News Кейна Уитворт побывала на учениях ВМС США в Арктике, на линии фронта так называемой очень холодной войны, и посетила одну из действующих в этом регионе субмарин. Журналистка также пообщалась с американским вице-адмиралом Уильямом Хьюстоном, который, среди прочего, заявил, что вверенные ему силы успешно обнаруживают подводные лодки вероятного противника.

Переходим к эксклюзивному материалу ABC News о ВМС США в Арктике, где Россия также стремится нарастить своё присутствие. О том, чем сейчас занимаются ВМС США, сообщает Кейна Уитворт.



Мы направляемся на линию фронта так называемой очень холодной войны. Здесь, в Арктике, где температуры колеблются в районе -20 градусов. ВМС США проводят трёхнедельные учения, внимательно следя за соседней Россией.



Они установили лагерь на плавучей льдине в 160 милях от суши. Но реальные действия проходят под водой.



КЕЙНА УИТВОРТ, корреспондент ABC News: Это подводная лодка USS Pasadena. Она только что поднялась через арктический лёд. Вы можете видеть, как, скажем так, её верхняя часть проходит через лёд. И именно на этой субмарине мы сейчас побываем.



USS Pasadena — одна из двух ударных подводных лодок в этом регионе. Она имеет укреплённую стальную рубку, которая позволяет ей пробиваться через арктический лёд толщиной до полутора метров и больше.



ВОЕННЫЙ: Добро пожаловать на борт!



КЕЙНА УИТВОРТ: Хорошо. Пойдёмте.



Под водой ВМС учатся обнаруживать вражеские субмарины и уклоняться от них.



УИЛЬЯМ ХЬЮСТОН, вице-адмирал ВМС США: Многие хотели бы спрятаться от американских подводных сил. Просто скажу, что они не особо в этом преуспели.



Они также отрабатывают торпедные пуски. Затем водолазы возвращают каждую из торпед для сбора данных.



Происходит всё это в то самое время, когда Россия пытается расширить своё присутствие в Арктике. Как раз в прошлом месяце она провела свои собственные военные учения в Баренцевом море. Адмирал Хьюстон заявил мне, что всегда помнит о Владимире Путине.



КЕЙНА УИТВОРТ: Обеспокоены ли вы тем, что он может в военном плане продвинуться в Арктике?



УИЛЬЯМ ХЬЮСТОН: Ни одна из угроз не вызывает у меня обеспокоенность. Мы как подводная сила готовы. Мы будем исполнять приказы, поступающие от нашего гражданского руководства. И мы начеку и готовы.



КЕЙНА УИТВОРТ: И они, Дэвид, проводят подобные учения каждые два года. Однако в этом году на фоне повышенной напряжённости адмирал Хьюстон назвал эти манёвры «абсолютно ключевыми». По его словам, крайне важно сохранять опыт и присутствие в Арктике. Дэвид.



На связи из Анкориджа была Кейна Уитворт, которая пообщалась с представителями ВМС США. Кейна, благодарим вас.



Дата публикации 15 марта 2022 года.