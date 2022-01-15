NTD: тающая вечная мерзлота может поставить под угрозу половину инфраструктуры Арктики

Ученые считают, что к 2050 году тающая вечная мерзлота может поставить под угрозу половину инфраструктуры Арктики. Как передаёт NTD, в зоне риска находятся 20 тысяч зданий, 40 тысяч километров дорог и 9500 километров трубопроводов на севере России, на Аляске и в Канаде, однако строительство в Арктическом регионе только продолжается.

Тающая вечная мерзлота может поставить под угрозу половину инфраструктуры Арктики уже к 2050 году. Об этом сообщили учёные. Они говорят, что на поддержку объектов и их восстановление потребуются десятки миллиардов долларов.

ДМИТРИЙ СТРЕЛЕЦКИЙ, Университет Джорджа Вашингтона: Более тёплая вечная мерзлота выдерживает меньший вес. Поэтому если она нагревается сверх тех стандартов, которые действовали до строительства, инфраструктура начинает разрушаться. Обычно появляются трещины в фундаменте. Но не как при землетрясении. Это относительно медленный процесс.

Вечная мерзлота — это почва, которая круглый год остаётся замёрзшей. И её температура стабильно повышается с 80-х годов прошлого века. Каждые десять лет она теплеет минимум на три десятых градуса и максимум на один градус.

И многие регионы уже это ощутили. Так, на севере России, на Аляске и в Канаде разрушаются дороги и мосты, трескаются здания.

ДМИТРИЙ СТРЕЛЕЦКИЙ: Вечная мерзлота — как пицца. Она состоит из разных компонентов: изо льда, газа, разных видов почвы и органического материала.

Учёные говорят, что процесс будет продолжаться. Сейчас под угрозой не менее 120 тысяч зданий, 40 тысяч километров дорог и 9500 километров трубопроводов.

Впрочем, строительство в Арктике продолжается.

ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ, Аляскинский университет в Фэрбенксе: Выбросы углерода от таяния вечной мерзлоты окажет влияние за 50 — 100 лет, но воздействие на инфраструктуру проявится уже сегодня и завтра, поэтому это гораздо более актуально для людей, которые живут и работают на вечной мерзлоте.

Многие новые объекты появились на российском полуострове Ямал и связаны с добычей нефти и газа.

При этом строительство на вечной мерзлоте становится всё более дорогостоящим. Так, в первую очередь необходимо добиться стабильности почвы. Для этого прокладывают специальные трубы, выводящие тепло, и делают специальные подложки под дороги.

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.