Hill: в Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за крупнейшего в истории разлива нечистот

11:05
Bild: Шольц планирует провести переговоры с Путиным в январе
Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает в январе встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и ФРГ. Об этом сообщает Bild.
10:54
Правительство России утвердило программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года.
10:43
В результате пожара в жилом доме в Саратовской области погибли два человека
В результате пожара в частном доме в Вольском районе Саратовской области погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
10:35
В Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора
Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.
10:24
Вице-спикер Госдумы Чернышов рассказал о своём отношении к идее захоронения Ленина
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался в пользу захоронения Владимира Ленина и переноса с Красной площади мемориального кладбища с могилами других государственных деятелей Советского Союза.
10:11
Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимости
В России при необходимости готовы наладить производство иностранных вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
09:59
Транзит российского газа через Украину в Словакию за сутки сократился почти на 30%
Транзит газа из России в Словакию через Украину 2 января сократился почти на 30%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
09:50
Клебо пропустит этап Кубка мира в Ле Русе
Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Ле Русе (Франция).
09:47
Число случаев коронавируса в мире превысило 290 млн
Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 290 157 607, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
09:42
Мазепин — о новом сезоне «Формулы-1»: чувствую себя готовым на 100%
Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата.
09:36
Пролив Дарданеллы временно закрыли для прохода транзитных судов из-за тумана
Пролив Дарданеллы временно закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана. Об этом информирует агентство Anadolu.
09:29
Шестёркин: матч с «Тампой» — моя лучшая игра
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал итог матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:0).
09:23
В Госдуме попросили генпрокурора Краснова проверить лицензии цирков и зоопарков
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить цирки и зоопарки на наличие лицензии.
09:10
В Омске девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора
В Омске прокуратура начала проверку по факту госпитализации девяти детей с подозрением на отправление парами хлора после посещения спортивно-оздоровительного центра.
09:09
Загитова показала фото из нового Mercedes
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась фото за рулём нового Mercedes.
08:58
Россияне назвали метраж квартиры самым важным критерием при выборе нового жилья
Главными критериями при выборе квартиры в России являются её метраж и цена, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
08:53
Колосков: переход Смолова — удачная сделка для «Динамо» и всего российского футбола
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
08:43
Академик РАН Бокерия рекомендовал переболевшим коронавирусом читать вслух
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия рекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут в час для восстановления дыхательной мускулатуры.
08:33
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти инфицированных «омикроном»
Первые два случая смерти среди инфицированных омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Южной Корее. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минздрав страны.
08:29
Фигурист Тутберидзе принял участие в шоу Плющенко «Щелкунчик»
Российский фигурист Егор Рухин, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, принял участие в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».
08:23
В результате ДТП в Хабаровске пострадали три человека
В результате аварии в Хабаровске пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
08:16
Опубликован первый в 2022 году рейтинг WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первый рейтинг теннисисток в 2022 году.
08:11
Опрос: более 70% россиян хотят сменить место работы в 2022 году
Около 71% жителей России планируют сменить работу в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
08:06
Представлен первый в 2022 году рейтинг ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила первый в 2022 году рейтинг теннисистов.
07:58
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Вануату. Об этом сообщили в Геологической службе США.
07:40
Лещенко: в «Динамо» нужен такой лидер, как Смолов
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
07:39
В результате пожара в жилом доме в Благовещенске погибли два человека
В пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщили о возгорании в жилом доме в Благовещенске, где погибли два человека.
07:27
Шайба Дадонова не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Виннипегом»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Виннипег Джетс».
07:18
Гинцбург рассказал о влиянии переохлаждения на иммунитет
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переохлаждение делает организм человека более подверженным различным заболеваниям, в том числе коронавирусу.
07:16
ЦСКА проведёт товарищеский матч с клубом из второго дивизиона Дании
Московский ЦСКА проведёт матч с клубом из второго дивизона Дании «Люнгбю» во время сборов в Испании.
07:11
В Магаданской области десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
Прокуратура Магаданской области проводит проверку в связи с информацией об отравлении десяти пассажиров автобуса угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
07:00
Психолог Хорс рассказал, как избежать разочарований при планировании на предстоящий год
Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как ставить цели на предстоящий год, а также о влиянии несбывшихся планов на психику.
07:00
Вайцеховская: за Плющенко не было бы стыдно на командном турнире ОИ-2022
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская оценила форму двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко.
06:52
Беглов: коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости рассказал, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.
06:47
«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз».
06:41
В Москве 3 января ожидается до -9 °С
В столице в понедельник, 3 января, прогнозируется облачная погода при температуре до -9 °С, следует из данных Гидрометцентра России.
06:36
Marca: Месси может перейти в «Интер Майами», которым владеет Бекхэм
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в клуб MLS «Интер Майами».
06:30
США профинансируют «развитие медиаграмотности» в Северной Македонии
Соединённые Штаты планируют профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии. Как говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT, сумма выделенных на эти цели Вашингтоном средств не должна превышать $435 тыс.
06:27
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз».
06:19
Врач-инфекционист Вознесенский счёл возможным рост случаев COVID-19 в январе
Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон», заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
06:07
На Дальнем Востоке 3 января прогнозируются опасные погодные явления
На территории Чукотского автономного округа и Камчатского края 3 января прогнозируются сильный снег и усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
05:55
Пожарные ликвидировали возгорание в церкви в Оренбургской области
Пожар в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области удалось потушить. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
05:38
Финансист Финогенова рассказала об индексации пенсий россиян на 5,9%
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что с 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров по старости, инвалидности и потере кормильца повысились на 5,9%.
05:14
В МВД России рассказали о возможных причинах аннулирования паспорта
Начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко объяснил, в каких ситуациях паспорт становится недействительным.
05:04
Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина.
04:46
Глава Минприроды Козлов объявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России
Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в беседе с «Известиями» заявил, что в стране никогда не закончатся запасы полезных ископаемых.
04:19
В Венгрии призвали вступить в диалог с Россией и снизить зависимость от Китая
Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для издания Ungarn Heute призвал западных лидеров снизить зависимость от КНР и вступить в диалог с Россией во избежание «холодной войны на два фронта».
04:06
Глава Пентагона Остин сдал положительный тест на коронавирус
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба Пентагона.
03:58
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса у детей
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о новом симптоме проявления коронавируса у детей.
03:49
В ФРГ прокомментировали возможность введения санкций против «Северного потока — 2»
Депутат бундестага ФРГ от партии «Зелёные» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke призвал обсудить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.