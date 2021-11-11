ABC News: вода грязная, но выбора нет — жителям Нью-Дели пришлось совершать праздничное омовение в реке с токсичной пеной

Самый длинный приток Ганга — река Ямуна, которую последователи индуизма считают священным местом для омовения, покрылась облаками ядовитой пены из-за химического загрязнения. По словам местных властей, в реку незаконно сливают промышленные отходы в соседних штатах выше по течению. В результате во время недавнего фестиваля Чхат Пуджа сотни индуистов пытались окунаться в воду прямо посреди токсичной пены, передаёт австралийский информационный телеканал ABC News.
Кажется, что эти последователи индуизма молятся на облаках. Однако в водах священной реки Индии Ямуны таится зло.
ГУНДЖАН ДЭВИ, последователь индуизма: Вода очень грязная, но у нас особо нет выбора. Это традиционный ритуал — окунуться в воду во время Чхат Пуджа. Поэтому мы должны приходить сюда для омовения.
Токсичная пена, в которой они купаются, образовалась в результате повышенного содержания в воде аммиака и фосфатов. Она может спровоцировать раздражения на коже и вызывать аллергию, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом, если её проглотить. По словам активистов, причиной загрязнения являются выбросы в воду промышленных отходов.
ВАРУН ГУЛАТИ, активист: Умирающие отрасли промышленности сливают в Ямуну неочищенные сточные воды и неочищенный этилен, сбрасывая туда отходы напрямую из очистных сооружений. И каждый может видеть, в каком состоянии находится река — что здесь плавает и насколько она загрязнена. Вода вся грязная.
Несмотря на обещания очистить священную реку, токсичная пена уже становится ежегодным явлением. И по данным правительственного отчёта за 2020 год, качество воды за последние пять лет ещё больше ухудшилось.
ВАРУН ГУЛАТИ: Ответственность за эту проблему лежит на нашем правительстве, необходимы серьёзные планы по очистке и усиление химических методов первичной очистки стоков.
Река Ямуна — самый длинный приток Ганга в Индии. Она пересекает несколько штатов, и члены Совета по водоснабжению при правительстве Нью-Дели обвиняют соседние штаты в том, что состояние реки ухудшается.
РАГАВ ЧАДХА, Совет по водоснабжению Нью-Дели: Вода поступает сюда из штатов Уттар-Прадеш и Харьяна. Это не какие-то загрязнения или сброс промышленных отходов в окрестностях Дели.
После резкой критики правительство привлекло 15 лодок, чтобы очистить ядовитую пену в районе Дели. Однако она уже нанесла ещё один удар по здоровью жителей Индии, которые и так страдают от пелены густого смога в воздухе.
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