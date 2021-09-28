Bloomberg: в Индии оцифруют здоровье 1,3 млрд жителей

В Индии запустили программу по оцифровке медицинских данных населения, чтобы люди имели возможность через интернет получить доступ к своей истории болезни, пишет Bloomberg. При этом индийское правительство намерено охватить этой инициативой 1,3 млрд человек.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил программу, которая в рамках системы здравоохранения создаст уникальные цифровые идентификаторы для более чем 1,3 млрд человек, пишет Bloomberg.
Речь идёт о цифровой миссии «Аюшман Бхарат», которая позволит жителям страны через интернет получать доступ к своим медицинским данным. Таким образом индийские власти хотят повысить эффективность своей системы здравоохранения, возможности которой сейчас ограничены из-за пандемии.
Эта программа нацелена на создание цифровой инфраструктуры с применением уникальных идентификационных номеров для всех граждан, чтобы тем самым обеспечить всеобщий охват медицинскими услугами. У граждан Индии появится возможность с помощью этого идентификатора через мобильное приложение получить доступ к своей истории болезни.
Запуск этой инициативы происходит на фоне высказываемых опасений относительно того, как будет обеспечиваться конфиденциальность. Кроме того, вызывает тревогу усиление надзора за индийскими гражданами, особенно если учесть, что в стране нет закона о защите данных. Критики уже заявили, что правительство использует нынешнюю пандемии в качестве оправдания для оцифровки медицинских данных населения.
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