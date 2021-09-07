NTD: жители индийского Праяграджа помогают спасать от исчезновения конные повозки

В индийском городе Праяградж в скором времени могут исчезнуть конные повозки, которые раньше были основным городским транспортом. Как передаёт NTD, автобусы, машины и мотоциклы со временем отвоевали дороги у извозчиков, однако местные жители продолжают нанимать двуколки, чтобы поддержать их владельцев.

Такие двуколки раньше были главным транспортом в индийском городе Праяградж. Но автобусы, машины и мотоциклы со временем отвоевали дороги. Вскоре традиционные конные повозки могут совсем исчезнуть.

ВЛАДЕЛЕЦ КОННОЙ ПОВОЗКИ: На конной повозке ездили мои дед и отец. Последние 25 лет я тоже занимаюсь этим. Но теперь у нас мало пассажиров, поскольку появился другой транспорт. Мы едва сводим концы с концами.

Некоторые местные жители продолжают нанимать двуколки, чтобы поддержать их владельцев.

ПАССАЖИР КОННОЙ ПОВОЗКИ: Надеюсь, эта профессия выживет и извозчики смогут обеспечивать свои семьи. Это также спасёт лошадей, ведь в противном случае от них придётся отказаться.

Праяградж находится на севере Индии. Ещё в прошлом веке его жители любили кататься на конных повозках. Это позволяло им неспешно насладиться красотами города, в том числе архитектурными достопримечательностями колониальной эпохи. Здесь также часто проводили конные бега.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.