NTD: жители индийского Праяграджа помогают спасать от исчезновения конные повозки

00:44
Захарян: Мальта — хорошая команда, мы ожидали сопротивление
Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян поделился впечатлениями от победы над Мальтой в матче квалификации чемпионата мира-2022.
00:40
Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США на год
Президент США Джо Байден продлил действие указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы ещё на год.
00:38
Смородская заявила, что ей нравится футбол сборной Карпина
Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над командой Мальты (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:32
Заболотный лаконично высказался о победе России над Мальтой в отборе на ЧМ-2022
Форвард сборной России по футболу Антон Заболотный прокомментировал результат матча отбора чемпионата мира — 2022 против Мальты (2:0)
00:30
Спецпосланник США по Ирану посетит Москву
Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли отправится с визитом в Москву и Париж, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
00:23
Дюков: Мальта — непростой соперник
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился своими впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Россия — Мальта (2:0).
00:20
Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:12
В Минфине рассказали, на что пойдут $18 млрд от МВФ
Полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ) средства в размере $18 млрд пойдут в резервный актив, заявил замминистра финансов России Тимур Максимов.
00:12
Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор отказался переходить в UFC из-за страха проиграть
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его брат Фёдор Емельяненко не перешёл в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
00:03
Илон Маск ответил Рогозину на приглашение в гости
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.
00:01
Нурмагомедов — о победе России над Мальтой: очень хороший матч
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Россия — Мальта (2:0).
23:57
Губерниев считает, что российские футболисты не знают, как играть против Мальты
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Мальтой.
23:55
В ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что мирный житель села Фрунзе получил ранения в результате подрыва на боеприпасе ВСУ.
23:46
Франция обыграла Финляндию в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Франции нанесла поражение команде Финляндии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (2:0).
23:44
Отряды сопротивления талибам отказались признать новое правительство Афганистана
Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное представителями радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщается в заявлении фронта.
23:43
Хорватия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Хорватии нанесла поражение команде Словении в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (3:0).
23:41
Нидерланды разгромили Турцию в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Нидерландов переиграла команду Турции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (6:1).
23:36
Россия обыграла Мальту в рамках отбора к ЧМ-2022
Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.
23:28
Россия забила второй мяч в ворота Мальты в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная России по футболу увеличила разницу в счёте в матче группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 с командой Мальты.
23:20
ТАСС: один человек погиб и трое пропали при опрокидывании судна в Мурманской области
Один человек погиб и трое пропали без вести в результате опрокидывания судна в Мурманской области.
23:15
Зеленов — об аренде Мирзова: тренер не мог гарантировать ему игровую практику
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова.
23:03
Компания Apple проведёт осеннюю презентацию 14 сентября
Компания Apple проведёт 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок.
23:02
Алексей Миранчук не сыграет в следующем матче сборной России
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук получил жёлтую карточку в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команды Мальты.
22:52
Медведев — о победе над де Зандсхулпом: Ботик провёл потрясающий US Open
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
22:48
На Украине рассказали о ситуации со сроком годности у поступивших в страну вакцин от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о заканчивающемся сроке годности у поступивших в страну вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
22:34
«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»
Московский «Спартак» подтвердил, что Резиуан Мирзов уходит до конца сезона в аренду в подмосковные «Химки».
22:31
Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022
Сборная России по футболу лидирует после первого тайма матча группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.
22:28
WP: Белый дом запросил у конгресса США средства на расселение афганцев
В Белом доме запросили у конгресса США средства, необходимые на финансирование ряда нужд, в том числе на восстановительные работы после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев.
22:22
Смолов отличился за сборную России впервые с 2019 года
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов забил мяч за сборную России впервые за два года.
22:13
Галактионов высказался о крупной победе России над Мальтой
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года с командой Мальты (6:0).
22:12
Focus Online: в ФРГ один человек умер после ревакцинации от COVID-19
В доме престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен в Германии один человек умер, ещё двое попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от коронавируса.
22:03
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 221 134 742 случая коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 355 094 заболевших COVID-19.
21:59
Смолов открыл счёт в матче с Мальтой
Сборная России забила мяч в ворота Мальты в матче группового раунда квалификации к чемпионату мира — 2022.
21:52
Байден на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Президент США Джо Байден принял решение продлить ещё на год торговое эмбарго, действующее в отношении Кубы.
21:50
СЭ: «Локомотив» хочет подписать контракт с врачом «Спартака»
Московский «Локомотив» намерен подписать контракт с врачом «Спартака» Глебом Черновым.
21:47
«Ахмат» объявил о трансфере нападающего Себаи
Ивуарийский нападающий Сенина Себаи перешёл из подмосковных «Химок» в грозненский «Ахмат».
21:38
Медведев обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в полуфинал US Open
В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
21:32
Вирусолог высказался о заявлении ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с RT прокомментировал заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.
21:23
Ургант пошутил о первой победе сборной Карпина без Дзюбы
Шоумен Иван Ургант в шутливой форме прокомментировал первую победу сборной России по футболу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
21:22
Фестиваль детской анимации откроется 12 сентября в Подмосковье
Фестиваль детской анимации «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского откроется 12 сентября в подмосковном Егорьевске.
21:21
В Москве не станут пока закрывать резервные госпитали для больных COVID-19
Резервные госпитали Москвы для инфицированных коронавирусом пока не будут закрывать.
21:14
Фестиваль технических достижений пройдёт в Москве 25—26 сентября
Фестиваль технических достижений «Техносреда» пройдёт на ВДНХ в Москве 25—26 сентября.
21:13
В БДТ рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта
В Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта.
21:12
В Мурманской области возобновили работу дневные стационары
В Мурманской области возобновили работу дневные стационары при поликлиниках и больницах.
21:11
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с сезонной вакцинацией от гриппа.
21:11
Поезд с лауреатами конкурса «Большая перемена» прибыл в Нижний Новгород
Поезд с лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыл в Нижний Новгород.
21:11
Зеленский ввёл в действие решение СНБО об антироссийских санкциях
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении антироссийских санкций в отношении физических лиц.
21:04
Медведев впервые проиграл сет на US Open 2021
Вторая ракетка мира Даниил Медведев впервые проиграл партию на нынешнем Открытом чемпионате США.
20:57
Телеведущего Дмитрия Киселёва госпитализировали с коронавирусом
Телеведущий Дмитрий Киселёв попал в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:54
Молодёжная сборная России разгромила Мальту в квалификации ЧЕ-2023
Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата Европы — 2023.