NTD: верхом из Оймякона в Царское село — коневоды хотят доказать выносливость якутских лошадей

Два якутских коневода уже преодолели 950 км, доехав верхом из Оймякона в Якутск. Теперь они планируют преодолеть ещё 9500 км и будущей весной добраться до Москвы, а затем и в Царское село — чтобы повторить маршрут одной из якутских лошадей, которая, согласно преданию, когда-то дошла туда из Благовещенска, и доказать выносливость этой породы, передаёт NTD.

Два коневода Дугуйдан и Мичил добираются на якутских лошадях до Москвы. В феврале они покинули село Оймякон, которое считается одним из Полюсов холода. Цель путешествия — доказать, что лошади якутской породы самые выносливые.



МИЧИЛ НЕУСТРОЕВ, коневод: Якутская лошадь знаменита тем, что она на вольном выпасе постоянно, в конюшнях не нуждается. У нас в Оймяконе до минус 70 доходит зимой, летом — до плюс 30, то есть диапазон почти 100 градусов температурный. И всё это время на вольном выпасе. То есть, животные почти дикие.



Коневоды сделали первую остановку в Якутске, преодолев 950 километров.



МИЧИЛ НЕУСТРОЕВ: Ну, холод был первое испытание. Сейчас уже потеплело.



В Якутске путешественники сделали тесты на COVID-19 и оформили документы, которые необходимы для продолжения похода. Теперь от Москвы коневодов отделяет примерно 9500 километров. Они рассчитывают добраться до столицы к маю будущего года.



ДУГУЙДАН ВИНОКУРОВ, коневод: Сейчас у нас конечная точка, цель наша, да — Москва. И ещё одна цель — после Москвы хотим в Питер. Говорят, там с Благовещенска до Питера якутская лошадь дошла, и там она похоронена в царской могиле. Хотим там побывать.



Изначально коневоды собирались завершить конный поход в Лондоне — но из-за пандемии трудно пересекать границы. Однако путешественники всё же надеются добраться и до Западной Европы.



Якутские лошади хорошо переносят морозы благодаря подшёрстку и шерсти, которая может вырастать до 15 сантиметров. Эти животные также очень сообразительны и хорошо ориентируются. В основном они бывают гнедой, бурой и серой масти.



Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года.

