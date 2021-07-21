Insider: лошади прилетели — для доставки на Олимпиаду в Токио животных обеспечили паспортами и питанием

Более 300 лошадей было отправлено на Олимпиаду в Токио. Их доставили спецрейсами с бортовым питанием, при этом у каждого животного был специальный паспорт, а перед соревнованиям они также обязаны проходить карантин и проверку на COVID-19, сообщает Insider.

Примерно 325 лошадей съехались со всего мира на предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Причём кони тоже путешествуют со вкусом, пишет Insider. Было заказано в целом 19 самолётов и 185 трейлеров, чтобы доставить спортивных лошадей высшего класса в «их собственную олимпийскую деревню», специально созданную в Японии.



Чтобы обеспечить им комфортное путешествие, животных разместили в бизнес-классе, а также обеспечили на борту специальное питание и уход. Им даже выписали для поездки специальные паспорта, сообщается в статье.



Вместе с тем четвероногим олимпийцам и паралимпийцам также пришлось выносить и все тяготы и сложности, связанные с путешествиями в период пандемии COVID-19. В частности, чтобы попасть на Игры, их ждал сначала обязательный карантин, посещение ветеринара и справки о состоянии здоровья, пишет Insider.



По словам сотрудников международного аэропорта в Токио, прибытие туда олимпийских лошадей стало поистине «историческим событием». Это стало ещё одной важной вехой в отсчёте времени до момента старта Игр, говорится в статье.



Согласно общей статистике, 247 из 325 лошадей летели через Льеж (Бельгия), где в аэропорту для них есть даже специальный отель. После 60 дней строгого наблюдения за состоянием здоровья и семидневного карантина лошади направились дальше в Токио чартерными рейсами на борту Boeing 777-F компании Emirates SkyCargo — «самого экологически чистого» воздушного грузового судна, сообщает Insider.



Этот гигантский лайнер способен перевозить почти 236 тыс. фунтов груза за один рейс. Кроме лошадей, он также доставил в сумме около 3 тыс. фунтов конского снаряжения — сёдла, одеяла, наборы для ухода, тачки и так далее, не считая ещё 26 тыс. фунтов корма и 1440 литров воды, говорится в статье.



При перевозке животных в бизнес-классе специально поддерживалась комфортная прохладная температура. Также их сопровождала бригада конюхов и ветеринар, чтобы заботиться о них на протяжении всего путешествия. И в дополнение к основным блюдам в полёте лошадям предлагали закуски в ассортименте — в том числе бананы, морковь и сено, пишет Insider.



После приземления в аэропорту Токио лошадей перевели из самолёта в грузовые трейлеры с кондиционерами и доставили в специальный олимпийский «Конный парк». Там они будут ожидать старта соревнований по конному спорту 23 июля. Турнир начнётся с конкурса по выездке, троеборье стартует почти неделю спустя, а соревнования по конкуру начнутся только в августе, сообщается в статье.