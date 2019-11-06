NTD: на финских конюшнях не пропадает даже навоз — теперь он согревает жителей Хельсинки

Популярные в Финляндии соревнования по конному спорту теперь не только радуют зрителей, но и приносят пользу экологии: тонны навоза, который оставляют лошади, финны превращают в биотопливо. Волонтёры собирают навоз вперемешку с соломой, а затем его перерабатывают в электричество и тепловую энергию для обогрева домов в Хельсинки, передаёт NTD.
Столица Финляндии часто принимает соревнования по конному спорту. И уже третий год подряд лошади не только участвуют в состязаниях, но и помогают вырабатывать электричество и тепловую энергию для Хельсинки. Их навоз отвозят на местный энергетический завод, который и подал такую идею.
ТОМ ГОРДИН, директор Международной конной выставки:Мы хотели сделать мир чище — но вообще не представляли, с чего начать? Потом мы стали партнёрами с крупной международной энергетической компанией Fortum, и там придумали делать из навоза электричество.
Впервые конский навоз использовали по такому назначению в 2017 году. Выработанное из него электричество обеспечило энергией здание в Хельсинки, где проходила Международная конная выставка.
На прошлогодних соревнованиях 235 лошадей дали 112 тонн навоза. Из него получилось 168 мегаватт энергии — этого хватило на то, чтобы четыре дня обеспечивать электричеством спорткомплекс и месяц обогревать 26 столичных квартир.
Для переработки используется навоз, перемешанный с соломой, которую кладут в стойлах.
АНССИ ПААЛАНЕН, сотрудник компании Fortum:Конский навоз — благородное топливо, сопоставимое с древесной корой. Из тонны можно получить примерно полтора мегаватт-часа. Это означает, что дом одной финской семьи могут обеспечить энергией всего две лошади.
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