Times: индийский Сталин категорически протестует против культа личности

Популярный индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, которого родители назвали в честь советского диктатора, отличается от настоящего Сталина тем, что категорически возражает против публичной похвалы со стороны своих коллег, пишет The Times. Во время дебатов в парламенте он заявил, что дал указание членам своей партии не расхваливать его личные достижения и готов принять меры, если его призыв вовремя не примут к сведению.

Индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин (более известный как М. К. Сталин), который является депутатом законодательного собрания и членом правительства штата Тамилнад, яростно раскритиковал своего однопартийца, который в своём выступлении высоко оценил его работу. Этот инцидент произошёл в парламенте в прошлую субботу, сообщает The Times.



«Культ личности Иосифа Сталина был неотъемлемой чертой его длительного правления. Но индийский политик, названный в честь российского диктатора, выступил против публичной похвалы со стороны своего коллеги», — отмечается в статье.



Сталин заявил, что уже дал указание всем членам своей партии «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK) не расхваливать его заслуги. А также пригрозил принять меры против них, если эта рекомендация во время выступлений будет нарушена, говорится в статье. «Члены партии должны использовать отведённое им время разумно», — пояснил политик.



В политической культуре Индии, где «льстивое подобострастие» традиционно является ключевой чертой, такой строгий выговор привёл в замешательство его однопартийцев, сообщается в статье. Такие слова здесь считаются редкостью, а тем более в штате Тамилнад, где на протяжении десятилетий нормой было выражать преданное поклонение лидерам — чтобы доказать это, их сторонники отрубали себе пальцы, вырезали языки, прибивали себя к крестам и ходили по раскалённым углям, чтобы продемонстрировать своё обожание, пишет The Times.



Также не раз были случаи, когда последователи того или иного популярного лидера совершали самоубийство, если он вдруг заболевал или попадал в аварию, говорится в статье. А с Джаярам Джаялалитхаа, одной из предшественниц Сталина, во время её пребывания на посту главного министра штата Тамилнад «обращались, как с богиней», и в буквальном смысле падали ниц к её ногам, не довольствуясь преклонением колен, сообщает The Times.



Имя Сталина, который родился за четыре дня до смерти советского лидера, является наследием того восхищения, которое индийские политики испытывали в прошлом к Советскому Союзу, некогда ближайшему союзнику Индии, поясняет автор: «Даже когда коммунизм был дискредитирован на Западе после распада СССР, некоторые индийские политики сохранили свою веру в него и продолжали называть своих детей Правдой, Лениным, Брежневым, Хрущёвым или Троцким».



Но похоже, что М. К. Сталин слеплен из другого теста, в отличие от своего знаменитого советского тёзки — хотя пока не совсем ясно, ограничивается ли его запрет на похвалу лишь стенами парламента, говорится в статье. По мнению аналитиков, такое необычное для Индии поведение можно объяснить тем, что это политик «нового поколения», который своими глазами видел крайности традиционного почитания и понимает, что грубая лесть в политике не работает.



Они также отмечают, что Сталин ведёт себя более примирительно со своими оппонентами и даже традиционными заклятыми врагами своей партии, в отличие от своего отца, который избегал зрительного контакта с политическими противниками в парламенте. В то время как Сталин, наоборот, вступает с ними в разговор и даже иногда улыбается при этом, заключает The Times.