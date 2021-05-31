Washington Post: даже после 30 лет независимости в Грузии до сих пор ощущается «аура Сталина»

В ходе недавних торжеств по случаю Дня независимости, в Грузии на полную ощущался парадокс присутствия «ауры Сталина», пишет The Washington Post. Даже 30 лет спустя после обретения суверенитета в этой стране сложно не наткнуться на проявление пиетета к «советскому диктатору». И пока одни поднимают за него тосты, другие пытаются напомнить согражданам о мрачных страницах в истории его правления.

Грузия на этой неделе праздновала свой День независимости и вспоминала события, которые 30 лет назад привели к её разрыву с распадавшимся Советским Союзом, пишет The Washington Post. Между тем на фоне этих торжеств парадокс присутствия в стране «ауры Сталина» проявился на полную.



Пока Грузия праздновала обретение суверенитета, были также напоминания о тех временах, когда страна не могла контролировать свою судьбу. На глаза попадались бутылки с вином, футболки, кружки, шахматные наборы с изображением Сталина. Более того некоторые улицы до сих пор носят имя советского диктатора.



В Гори, где Сталин родился в 1878 году, в начале мая собралась группа людей с надписью «СССР» на масках, чтобы потребовать восстановления снесённого в 2010 году памятника бывшему лидеру Советского Союза.



Между тем реальные места, ставшие свидетелями преступлений сталинской эпохи — казней, чисток и «ссылок в сибирские ГУЛАГи», — игнорируются или закатываются бульдозерами.



Для Грузии Сталин почти через 70 лет после его смерти остаётся в центре битвы за историческую память.



Молодое поколение, выросшее уже после распада СССР, настаивает на полном признании Сталина как лидера, который не только «помог союзникам выиграть Вторую мировую войну», но также руководил страной в одни из самых мрачных моментов советской истории.



«Единственный путь вперёд — рассказать всю правду. Всё должно быть раскрыто», — говорит 38-летний Георгий Канделаки, бывший депутат парламента, который помог установить официальные дни памяти советской оккупации и жертв тоталитаризма.



«Свести счёты со Сталиным — это для Грузия важное условие, необходимое для того, чтобы разобраться со своим советским прошлым», — добавил он.



По его словам, за последнее десятилетие по всей стране было установлено по крайней мере девять новых статуй советскому лидеру.



«Иногда люди все ещё поднимают за него тосты, — добавил Канделаки. — Даже те, кто не любит Сталина, не знают до конца всего, что он натворил в Грузии».



Myth Detector, базирующаяся в Грузии организация по проверке фактов, в прошлом году обнаружила в грузинских СМИ и социальных сетях как минимум пять случаев ложных комментариев о Сталине, в том числе интервью, в котором утверждалось, что сталинских репрессий не было.



«Это так позорно, — говорит активистка Нино Далакишвили, которая в составе группы единомышленников помешала восстановить памятник Сталину в Гори в 2015 году, а теперь в этом же городе пытается добиться переименования улицы Сталина. — Мы независимая страна. Это ненормально, что улицы до сих пор носят его имя».



Однако в некоторых частях Грузии трудно не наткнуться на проявление пиетета к Сталину.



В Тбилиси есть небольшой музей Сталина — подпольная типография, где коммунистические активисты в начале XX века предположительно печатали пропаганду, направленную против царизма. Однако остаётся неясным, сколько времени там провёл сам Сталин.



В других же местах предпринимаются попытки найти места преступлений сталинской эпохи. В 2009 году группа молодых исследователей-историков из «Лаборатории по изучению советского прошлого» (SovLab) заново открыла полуразрушенный дом ужасов в самом центре Тбилиси. По данным SovLab со ссылкой на информацию из бывших архивов КГБ, в период с 1921 по 1934 год около 15 тыс. человек подверглись тут допросам, пыткам, голоду и были вынуждены подписать признательные показания.



Члены этой исследовательской организации также обнаружили подобные «пыточные» и в других частях страны. Правда, ни одна из них не сохранился до наших дней. Места последнего упокоения заключённых и других жертв сталинских репрессий неизвестны. Как утверждают историки из SovLab, многие братские могилы в Тбилиси были опустошены и закатаны бульдозерами.