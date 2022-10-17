DM: лишь треть американцев согласились бы сейчас переизбрать Байдена

По данным новых опросов, только 33% американцев проголосовали бы за переизбрание Джо Байдена, если бы президентские выборы 2024 года в США проходили сейчас. Более 50% респондентов при этом заявили, что они не считают президента Байдена надёжным и честным человеком и что их финансовое положение за этот период стало хуже, чем в 2020 году, пишет Daily Mail.

«Шокирующие» результаты нового опроса показывают, что лишь 33% избирателей переизбрали бы вновь Джо Байдена, если бы президентские выборы 2024 года проходили сегодня, сообщает Daily Mail. При этом большинство американцев заявляют, что их положение в целом сейчас хуже, чем в 2020 году, из-за рекордной инфляции — в то время как до промежуточных выборов в США осталось меньше месяца, отмечается в статье.



Согласно опросу Fox News, результаты которого были опубликованы в минувшее воскресенье, большинство американских избирателей также хотели бы, чтобы в 2024 году вместо Байдена баллотировался кто-то другой. Этот опрос проводился с 9 по 12 октября, меньше чем за месяц до старта промежуточных выборов, когда избиратели должны будут решить, какая партия будет контролировать конгресс во второй половине президентского срока Байдена, поясняет Daily Mail.



И его результаты свидетельствуют, что лишь треть американских избирателей вновь отправили бы Байдена в Белый дом руководить страной, если бы выборы 2024 года состоялись сегодня. В то время как 54% заявили, что хотели бы, чтобы на пост президента вместо Байдена баллотировался кто-то другой. Более 50% опрошенных при этом признались, что они не считают его надёжным и честным человеком, сообщается в статье.



Опрос показал, что большинство американцев при этом считают, что их жизнь стала хуже, чем два года назад. Как и ожидалось, Байден по-прежнему крайне непопулярен среди республиканцев. Однако настолько низкий рейтинг одобрения президента стал источником разочарования для некоторых демократов, планирующих баллотироваться на переизбрание в этом году, констатирует Daily Mail.

Результаты воскресного опроса представляют собой ошеломляющее почти единогласное осуждение Байдена, несмотря на его предвыборное обещание объединить всех американцев, подчёркивается в статье: всего 4% избирателей-республиканцев заявили, что согласны на переизбрание Байдена, в то время как 91% предпочли бы другого кандидата.



Байден отстаёт и в блоке независимых избирателей, где только 13% заявили, что переизбрали бы его, если бы выборы состоялись сегодня. В то же время возможность переизбрания Байдена по-прежнему остаётся довольно высокой среди демократов: 71% поддерживает его в гипотетической сегодняшней заявке на переизбрание.



Опрос Fox News, по-видимому, не учитывал, голосовал ли респондент за Байдена в 2020 году. Однако он показывает, что американцы широко недовольны тем, как президент управляет экономикой: инфляция и высокие цены являются главными проблемами почти для девяти из десяти избирателей в США. При этом 51% американцев заявили, что сейчас они и их семьи живут хуже, чем в 2020 году при Дональде Трампе. Всего 15% сказали, что им стало лучше жить, а 33% ответили, что остались примерно на том же уровне.



Байдену также явно не хватило демонстрации ключевых аспектов личности, которые он считал определяющими чертами своей предвыборной кампании 2020 года. Более 50% американцев заявили, что, по их мнению, он не был «честным и заслуживающим доверия», а 51% сказал, что нынешнему президенту «безразличны такие люди, как я», сообщается в статье.



Пока неясно, как такие оценки Байдена в глазах избирателей повлияют на усилия демократов, стремящихся удержать своё ничтожное большинство в конгрессе. Но законодатели, баллотирующиеся на переизбрание, стремятся использовать самые разные тактики, поясняет Daily Mail.