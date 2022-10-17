Fox News: Байден с рожком мороженого в руке рассказал о «чертовски сильной» экономике США

Джо Байден заявил, что экономика США «чертовски сильна», сообщает Fox News. Так американский лидер с рожком мороженого в руке ответил на вопрос одного из журналистов о силе американского доллара. Глава Белого дома, в частности, подчеркнул, что его беспокоит не сила доллара, а остальной мир.
Президент США Джо Байден, подвергшийся в соцсетях критике со стороны консерваторов за то, что дал девушке-подростку из Калифорнии непрошенный совет об отношениях, вновь оказался в затруднительном положении из-за своих слов о том, что американская «экономика чертовски сильна», пишет Fox News.
Это заявление прозвучало в его беседе с журналистом в одном из кафе Baskin Robbins в Портленде, штат Орегон. Журналист спросил главу Белого дома, не беспокоится ли тот о силе американского доллара из-за растущей инфляции.
С рожком мороженого в руке Байден ответил: «Меня не беспокоит сила доллара. Меня беспокоит остальной мир. Наша экономика чертовски сильна».
Он также добавил, что инфляция сейчас наблюдается по всему миру и что там дела обстоят хуже, чем в США.
«Так что проблема заключается в отсутствии экономического роста и грамотной политики в других странах, а не столько в нашей», — подчеркнул американский лидер.
Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Байден в Калифорнии, близко наклонившись к девушке-подростку, посоветовал ей не заводить серьёзных отношений с парнями до 30 лет.
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