Sky News Australia: жуткий Джо взялся за старое — Байден пристал к девочке с советами об отношениях

На недавней встрече со сторонниками глава Белого дома приобнял за плечи молодую девушку и посоветовал ей не заводить серьёзных знакомств с парнями, пока ей не исполнится 30. Эта странная выходка вполне характерна для американского президента, которого неоднократно критиковали за подобное «экстравагантное» поведение, сообщает Sky News Australia.

О нет! Он опять принялся за старое.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: (Наклоняется к девочке и шепчет ей на ухо.) А теперь самое важное, что я говорил моей дочери и внучкам: до 30 лет никаких серьёзных отношений с парнями.

ДЕВОЧКА: Ладно.

ЖЕНЩИНА: Что вы сказали?

ДЖО БАЙДЕН: До 30 лет никаких серьёзных отношений с парнями.

ДЕВОЧКА: (Неловко смеётся.) Буду иметь в виду.

Да, это совсем не выглядит жутковато, не так ли? Влезать в личное пространство молодой девушки и говорить ей, чтобы она не заводила парней, пока ей не исполнится 30. И посмотрите, как забеспокоился тот тип из секретной службы, который попытался не дать снять этот момент на камеру, когда увидел, что Джо вернулся к своему эксцентричному поведению.

Ведь в этом нет ничего нового. Более того, поведение жуткого Джо, который распускает руки и вторгается в личное пространство людей, уже ранее отмечалось американскими СМИ. Даже крайне левый CNN сообщал о его странных выходках.

(Отрывок из репортажа CNN.)

Есть объятия, когда вы просто вскидываете руки и действуете, а есть объятия, которые длятся, длятся и длятся. Джо Байден не отпускал из своих рук Хиллари (Клинтон. — ИноТВ), когда они встретились на лётном поле в аэропорту Скрэнтон.

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: После объятий, которые длились примерно четыре секунды, они немного отдалились.

Ничего необычного, верно? Неверно, потому что вице-президент не отпускал Хиллари почти 16 секунд.

ДЖЕНК УЙГУР, ведущий YouTube-канала YoungTurks: Обратите внимание, сколько раз она пытается похлопать (по плечу Байдена. — ИноТВ). Она отпускает его, а он её нет. Она похлопывает. Не-а, он продолжает её удерживать. Ладно, хлопает второй раз. Ради Бога, Джо, ты должен отпустить!

Новое неловкое объятие не подверглось бы тщательному изучению, если бы не все другие моменты, когда Байден давал излишнюю волю рукам. Критики коллекционируют эти случаи. Вот, например, он нежно поправляет прическу молодой девушки и шепчет ей что-то на ухо, а затем ещё слегка поправляет её волосы.

Здесь нет и намёка на извращение. Вице-президент знает, что его снимают камеры на этих церемониях приведения к присяге, и родители тоже находятся прямо там, когда он наклоняется (к девочке. — ИноТВ) за поцелуем.

(Конец отрывка.)

Да, до того как Байден стал президентом или, вернее, выставил свою кандидатуру на пост президента, даже левые СМИ с радостью рассказывали о его экстравагантном поведении.

(Продолжение сюжета CNN.)

Возможно, его самый известный момент с распусканием рук случился, когда он приобнимал жену министра обороны Эша Картера.

ЭШ КАРТЕР, в то время глава Пентагона: Я хочу выразить большую благодарность…

За это уцепились консерваторы.

ГЛЕНН БЕК, ведущий подкаста The Blaze: Это самая жуткая вещь…

И некоторые либералы.

ДЖЕНК УЙГУР: Нет, это неправильно, чувак! Это неправильно! Почему всё выглядит так,

словно ты нюхаешь её волосы?

По крайней мере, к Хиллари вице-президент так близко не подобрался.

(Конец отрывка.)

Когда-то ведущие комедийных вечерних шоу упивались вызывающим тревогу поведением Джо. Но затем Трамп сломал им мозги и превратил их в лишённых чувства юмора пропагандистов национального комитета Демократической партии.

(Фрагмент сатирической передачи Daily Show.)

ДЖОН СТЮАРТ, в то время ведущий Daily Show: Я всё ещё вижу это (ролик, на котором Байден шепчет что-то на ухо девочке. — ИноТВ)! А-а-а! (Делает вид, что прыскает в глаза дезинфицирующее средство.) Что вообще такого ей можно было говорить?

САМАНТА БИ, в то время корреспондент Daily Show: И я только что провела интервью с глазу на глаз с вице-президентом Байденом. Он поклялся, что осознал свою ошибку, и я как репортёр ему верю.

Дата публикации 16 октября 2022 года.