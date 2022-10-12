Fox Business: Байден десятилетиями лжёт о своём прошлом
35 лет назад, будучи сенатором, Джо Байден баллотировался на президентский пост. В своих предвыборных выступлениях он заявлял, что обладает тремя бакалаврскими степенями и получил полную стипендию для учёбы на юридическом факультете, который, по его словам, закончил в числе лучших студентов курса. Всё это было ложью. Затем он выдал речь Нила Киннока, лидера Лейбористской партии Великобритании, за свою. Он цитировал целые абзацы из речи Киннока — это плагиат! Об этом вскоре узнали, и Байден вышел из предвыборной гонки. Всё это было в 1987 году.
Перенесёмся к событиям прошлой недели: президент Байден заявил, что 15 лет назад пожар уничтожил «значительную часть» его дома. Это неправда. Возгорание произошло, но огонь был локализован на кухне и потушен за 20 минут. Также он заявил, что политически «вырос в пуэрториканском сообществе». Это странно, поскольку он не упоминает Пуэрто-Рико ни в одной из двух своих автобиографий.
В течение многих лет Байден постоянно рассказывал истории, не соответствующие реальности. Президент на протяжении десятков лет пытается приукрасить историю своей жизни. Он хочет наладить диалог, создать рабочую политическую идентичность. И он вполне готов искажать правду, когда ему это удобно. Информация, которую я рассказываю сейчас, опубликована во вчерашнем материале The New York Times. Вы, возможно, удивитесь, что из всех изданий именно Times подробно изложил эти факты лжи, сообщая о его политической карьере. Почему решено было говорить об этом и почему именно сейчас? Чистой воды спекуляция: возможно, Times пришёл к выводу, что президентство Байдена терпит крах и что демократы проиграют в ноябре. Это призыв к «старейшинам» партии вмешаться и убедиться, чтобы Байден даже не думал баллотироваться на второй срок.
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