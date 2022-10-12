Fox News о ноутбуке Хантера Байдена: СМИ, как по методичке, отводят глаза

Республиканцы, в случае победы на промежуточных выборах, намерены начать слушания и допросить семью президента Байдена по делу о коррупции. Это по сути — самое громкое событие всего президентства Джо Байдена, заявил журналист Джо Конча в интервью телеканалу Fox News. У конгресса немало вопросов и к представителям ФБР, которые, вероятно, намеренно скрывали важную информацию в преддверии выборов 2020 года, подчеркнул журналист.

ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен-республиканец: Думаю, вопрос состоит в том, что собирается делать ФБР. Американцы не лишены здравомыслия, они видят факты: был ноутбук, были свидетели, были электронные письма, были все эти сообщения о подозрительной активности. Если мы станем большинством, то призовём их к ответу перед конгрессом, они будут давать необходимые показания, чтобы мы могли получить фактическую информацию.

Конгрессмен Джим Джордан хочет не только провести расследование в отношении Хантера Байдена, но и обещает, что его партия призовёт ФБР к ответу. Некоторые работники бюро обвиняются в замалчивании информации с ноутбука Хантера в преддверии выборов 2020 года. Безусловно, участие в этом принимали и социальные сети. Как сообщается, у федеральных прокуроров есть достаточно доказательств, чтобы потенциально предъявить сыну президента обвинения в нарушении налоговых или оружейных законов. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для неё это не новости.



Следователи полагают, что у них достаточно доказательств для вынесения обвинений Хантеру Байдену. Как сильно это влияет на президента и на демократов в целом?

ДЖЕН ПСАКИ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Этим утром я просмотрела несколько обложек местных газет. На первых страницах в Неваде говорят о митинге Трампа в этом штате. В Пенсильвании на первых полосах пишут про Мастриано (член сената штата. — ИноТВ). Множество событий, происходящих в Вашингтоне последнюю неделю, зачастую не совпадают с тем, о чём говорят избиратели в других штатах. Именно это мы и наблюдаем сейчас.

К нам присоединяется Джо Конча, постоянный гость Fox News и обозреватель издания The Hill. Джо, Джен Псаки говорит, что это вовсе не новости. Понятно, что всё началось ещё до выборов и было приложено множество усилий, чтобы это не стало громкой историей. И похоже, что всё продолжается!

ДЖО КОНЧА, журналист: Мне нравятся её (Псаки. — ИноТВ) рассуждения, Марта: ситуация вокруг Хантера Байдена — это «внутренняя история», потому что она не видит, чтобы об этом писали на первых полосах газет по всей стране. Конечно, такого нет! СМИ работают по той же методичке, что и в октябре 2020 года, по сути, отклоняя важный сюжет! Это может быть самой главной историей всего президентства Байдена, если он действительно получил 10 процентов прибыли, как это утверждает бизнес-партнёр Хантера Байдена офицер морских сил Тони Боболински, называя того «большим парнем» (в переписке. — ИноТВ). Если республиканцы станут большинством в палате представителей — а пока всё к этому и идёт, — это будет первое дело, связанное предпринимательской деятельностью, по которому будут проводиться слушания и начато расследование, как сказал Джим Джордан. Это доставит кучу неприятностей как Хантеру Байдену, так и Джеймсу Байдену — брату президента, естественно, и самому президенту Байдену, и директору ФБР Крису Рэю. Последний должен будет ответить на очень серьёзные вопросы: почему его бюро не особенно заинтересовано в том, чтобы изучать зацепки, появившиеся благодаря этому «адскому ноутбуку» и его содержимому? Сам Тони Боболински говорит, что ФБР не выходило с ним на связь с момента, когда он попытался привлечь их внимание к этой истории в октябре 2020 года. Ему ничего не сообщили. Как так? Эти вопросы планирует задать Джим Джордан.

Дата выхода в эфир 10 октября 2022 года.