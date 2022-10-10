Майк Помпео: заявления Байдена о «ядерном армагеддоне» безрассудны — следовало вспомнить о «тихой дипломатии»

18:10
Колосков: больше факторов говорят, что игра Россия — Босния и Герцеговина не состоится
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы на проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины.
18:04
Глава СК России поручил возбудить дело по факту преследования Медведева со стороны СБУ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева со стороны Службы безопасности Украины.
18:02
Экс-министр энергетики США назвал топливную стратегию Байдена капитуляцией
Политика американского президента Джо Байдена привела к зависимости США от иностранных ресурсов, заявил экс-министр энергетики США Рик Перри.
17:59
«ВКонтакте» создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта
В честь 16-летия «ВКонтакте» пользователи социальной сети получили ещё один способ подчеркнуть в цифровом мире свою индивидуальность. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
17:59
В «Торино» рассказали о возможном выкупе Влашича
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о потенциальном выкупе полузащитника Николы Влашича у «Вест Хэма».
17:54
Министр обороны: Белоруссия не собирается воевать с соседними странами
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия не собирается воевать с соседними странами и рекомендовал Киеву не провоцировать Минск.
17:53
Булыкин высказался о перспективах ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах ЦСКА и «Спартака» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:48
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест Кара-Мурзе
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.
17:47
Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть территорию Украины
Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан не ездить на Украину и по возможности покинуть страну.
17:46
Агент: Кайо по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать «Краснодару»
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру футболиста в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».
17:46
Российские футболистки сыграли вничью со сборной Белоруссии в товарищеском матче
Женская сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Белоруссии в товарищеском матче.
17:43
Синоптик Позднякова: температура в Москве опустится ниже 0 °С в ночь на 11 и 12 октября
Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жителей Москвы в ночь на вторник и среду, 11 и 12 октября, ждёт похолодание до минусовых температур.
17:42
В Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре
В Московской области в первый осенний месяц провели 158 ярмарок.
17:42
В Росгидромете рассказали о динамике потепления климата в России
В новом докладе Росгидромета представлены данные о динамике потепления климата в России.
17:42
В Новой Москве планируют построить пищевой кластер
В Троицком округе Москвы планируют построить пищевой кластер.
17:41
Канчельскис считает, что МЮ и Роналду нужно найти компромисс
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем форварда Криштиану Роналду в английском клубе.
17:40
Хуснуллин заявил, что повреждение опоры Крымского моста намерены устранить до конца недели
Повреждение опоры Крымского моста планируют устранить до конца текущей недели. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
17:36
ЕС в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине
ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призывает достичь урегулирования на Украине путём переговоров.
17:34
Гуренко: я готов оказать «Локомотиву» любую помощь
Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что готов оказать любую помощь железнодорожникам.
17:29
Орещук: на данный момент Тюкавина можно продать в районе €5 млн
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на заявление агента Константина Тюкавина.
17:28
Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций
В новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
17:24
Ловчев не считает Соболева игроком европейского класса
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением, что форвард красно-белых Александр Соболев не является игроком европейского класса.
17:22
В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Галактионову со стороны «Локомотива»
Заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи, что главный тренер нижегородский команды Михаил Галактионов попал в сферу интересов «Локомотива».
17:19
СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Медведева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
17:18
Мишустин утвердил план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации
Правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
17:14
В ПСЖ сообщили, что Месси пропустит матч с «Бенфикой» в ЛЧ из-за травмы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
17:10
В Белоруссии заявили об оборонительном характере планов армии страны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что планы армии страны имеют оборонительный характер.
17:08
Генеральный директор «Зенита» высказался о возможном переходе Сутормина в ЦСКА
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина в армейский клуб.
17:03
В офисе Зеленского назвали пропагандой утверждения о претензиях Венгрии на Закарпатье
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал пропагандой утверждения о претензиях Венгрии на Закарпатскую область.
17:03
Смородская считает, что Карпин должен стать главным тренером «Локомотива»
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением, что наставник «Ростова» Валерий Карпин должен стать главным тренером железнодорожников.
17:02
Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.
16:57
Вице-мэр Львова сообщил, что около 90% города осталось без электроснабжения
Около 90% Львова осталось без энергоснабжения, остановлена работа трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко.
16:56
Metaratings: Галактионов может возглавить «Локомотив»
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».
16:56
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине перейти к переговорам
Украина, Россия и США должны перейти к переговорам, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
16:52
Гризманн прокомментировал переход в «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн высказался о полноценном переходе в «Атлетико».
16:51
Футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией
Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс дату принятия решения по проведению товарищеского матча со сборной России.
16:48
Главы МВФ и Всемирного банка допустили рецессию мировой экономики в 2023 году
Мировая экономика может столкнуться в 2023 году с рецессией. Об этом сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
16:45
Хуснуллин заявил о необходимости замены двух пролётов ж/д полотна Крымского моста
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, предварительно, необходимо заменить два пролёта железнодорожного полотна на Крымском мосту.
16:38
Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных в ближайшее время
Инициативы по поддержке мобилизованных необходимо подготовить в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
16:33
Агент сообщил о готовности Миранчука вернуться в общую группу «Локомотива»
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о готовности футболиста вернуться в общую группу команды.
16:32
Губернатор Белгородской области заявил о решении перевести ряд школ и вузов на дистант
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о решении перевести ряд школ и вузов на дистанционное обучение на две недели.
16:31
Литва закупит у США партию РСЗО HIMARS на сумму $60 млн
Литва приобретёт у США партию РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
16:26
Мишустин заявил о важности обеспечения перевозок в Крыму в полном объёме
Перевозки в Крыму необходимо обеспечить в полном объёме, не должно возникать сбоев. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
16:24
В OZON сообщили о временной приостановке приёма новых заказов на товары в Крым
Приём новых заказов на товары маркетплейса OZON в Крым временно приостановлен из-за теракта на мосту, который связывает полуостров с материковой частью России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
16:23
Экс-форварда «Рубина» Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за создание казино
Бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.
16:23
Марочко заявил о непрекращающихся попытках ВСУ прорвать оборону на Луганском направлении
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире «Соловьёв LIVE» о непрекращающихся попытках Вооружённых сил Украины прорвать оборону на Луганском направлении.
16:18
В ТиНАО построят завод по производству технологического оборудования
В Троицком административном округе Москвы построят предприятие по производству технологического оборудования.
16:17
Эксперт по ароматерапии Тихонов назвал эфирные масла с лавандой эффективными при снятии стресса
Эксперт по ароматерапии и эфирным маслам, руководитель парфюмерной и косметической компании Александр Тихонов дал рекомендации по борьбе со стрессом.
16:15
Флеболог Копылов напомнил об опасности варикоза
Борис Копылов, врач-флеболог, хирург, рассказал об опасности варикоза.
16:13
Диетолог Гинзбург назвал психологические срывы одним из последствий «голодных» диет
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о возможных последствиях «голодных» диет.