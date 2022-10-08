Telegraph: Макрон упрекнул Байдена за предупреждение о возможном «ядерном Армагеддоне»

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14:46 Экс-защитник «Милана» Неста считает, что он мог бы справиться с Холандом Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста заявил, что он смог бы сдержать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

14:43 Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в спорте Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в профессиональном спорте.

14:42 Стремоусов: детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на отдых, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

14:40 Вучич заявил, что Запад предложил Сербии вступление в ЕС взамен на членство Косова в ООН Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в ЕС взамен на приём самопровозглашённой республики Косово в ООН.

14:38 В «Базеле» оценили результативность нападающего ЦСКА Чалова Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер оценил результативность форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

14:34 В «Зените» рассказали, почему Сергеев пропускает матч с «Факелом» Нападающий «Зенита» Иван Сергеев пропускает матч 12-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом» из-за болезни.

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14:24 Аршавин: Смолов тормозит игру «Динамо» Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове.

14:21 Спортивный юрист Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России после получения российского гражданства.

14:21 Глава МИД Эстонии поздравил спецназ ВСУ после ЧП на Крымском мосту Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал ЧП на Крымском мосту и предположил, что за инцидентом могут стоять силы специального назначения Украины.

14:15 Следователи установили личность владельца взорванного на Крымском мосту грузовика Владельцем грузовика, который взорвали на Крымском мосту, является житель Краснодарского края, у него дома проходят следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

14:14 Гендиректор «Зенита» указал на регламент, говоря об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нужно знать разницу между спортивным и страховым гражданством, обсуждая возможное выступление бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

14:08 В Орске покончил с собой подозреваемый в нападении на инкассаторов Один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске задержан, второй покончил с собой при задержании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14:06 Губерниев положительно отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

14:03 Руни: Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

14:01 В СК России сообщили о гибели трёх человек при взрыве на Крымском мосту В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительной информации, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

13:57 Шалимов: могу представить Малкома и Клаудиньо в сборной России Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

13:55 Забияко: Дарья Касаткина — самое важное и лучшее, что есть в моей жизни Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Наталья Забияко рассказала о своих отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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13:50 Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор» Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, что Артём Дзюба не выходит в стартовом составе турецкого клуба «Адана Демирспор» из‑за недостаточной физической готовности.

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13:49 Стало известно, сколько Alpine заплатил за Гасли Стала известна сумма, которую заплатили в Alpine за пилота Alpha Tauri Пьера Гасли.

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13:20 Туктамышева нашла плюсы в падении на тройном акселе на «Мемориале Панина-Коломенкина» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о падении с первого тройного акселя в произвольной программе на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».

13:16 Агент сообщил, что мотивировку решения по отстранению Бальде должны прислать на следующей неделе Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что на следующей неделе должны прислать мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.

13:13 Ферстаппен считает, что к инциденту с Норрисом привели «неуважительные» действия Ландо Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с гонщиком McLaren Ландо Норрисом во время квалификации на Гран-при Японии «Формулы-1».

13:12 Смородская: Малком и Клаудиньо — усиление для России Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о бразильских футболистах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить возможность выступать за сборную России по футболу.

13:09 Сотрудница отеля заявила, что взрыв на Крымском мосту был слышен в Керчи Сотрудница отеля рассказала в беседе с RT, что в Керчи слышали взрыв на Крымском мосту, обстановка в городе после ЧП спокойная.

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13:00 Аксёнов: туристам в Крыму на сутки продлят проживание в отелях Туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

12:57 Юран — о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России: неприятно слышать Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

12:56 Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив Погодные условия позволяют начать паромное сообщение через Керченский пролив, два парома проходят подготовку. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

12:55 В ФИФА сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за переход Миранчука в «Аталанту» не завершено В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не завершено.

12:48 Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо» Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

12:46 Мостовой считает, что «Зенит» без проблем обыграет «Факел» Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Факела» и «Зенита».

12:45 В Севастополе сняли ограничения на продажу продуктов и топлива Ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

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12:39 Колосков: я бы с большим удовольствием посмотрел на Малкома и Клаудиньо в форме сборной России Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

12:35 Фигуристка Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».

12:35 Хомуха — о Смолове: он не боец и подвержен перепадам настроения Известный тренер Дмитрий Хомуха высказался о причинах низкой результативности нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в текущем сезоне.

12:30 Сенатор от Крыма о ЧП на Крымском мосту: необходимый комплекс мероприятий осуществляется Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту.