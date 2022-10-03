Говоря гипотетически: экс-глава ЦРУ рассказал, чем США ответят на применение ядерного оружия Кремлём

Нужно всерьёз воспринимать угрозу об использовании ядерного оружия со стороны России, заявил бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью телеканалу ABC News. В случае ядерного сценария Петреус предположил, что Вашингтон вместе с союзниками по НАТО уничтожат российские силы на Украине, в Крыму, а также Черноморский флот.

Воспринимаете ли вы эту угрозу всерьёз?

ДЭВИД ПЕТРЕУС, бывший глава ЦРУ: Безусловно, угрозу необходимо воспринимать всерьёз!

Он (Владимир Путин. — ИноТВ) говорил о прецедентах, созданных Соединёнными Штатами.

ДЭВИД ПЕТРЕУС: Это нужно воспринимать всерьёз. Джейк Салливан публично заявил, что США сообщили России о том, каков будет ответ на это (использование ядерного оружия. — ИноТВ).

И что же будет?

ДЭВИД ПЕТРЕУС: Ну, повторюсь, я намеренно не обсуждал это с Джейком. Говоря гипотетически, наш ответ будет заключаться в том, что мы возглавим коллективные действия НАТО, в ходе которых будут уничтожены все конвенциональные российские вооружённые силы, которые мы сможем обнаружить и опознать на поле боя на Украине и в Крыму, а также все корабли Черноморского флота.

То есть, по сути, это втянет Америку и НАТО в войну в соответствии с 5-й статьёй договора (о Североатлантическом альянсе. — ИноТВ)?

ДЭВИД ПЕТРЕУС: Нет, не на основании 5-й статьи, поскольку они (Украина. — ИноТВ) не в НАТО. Но таков будет ответ США и НАТО на действия, которые абсолютно неприемлемы.

Существует мнение, что радиация распространится на территории государств — членов альянса и это фактически будет нападением на НАТО.

ДЭВИД ПЕТРЕУС: Да, вероятно, это можно аргументировать. Другой важный момент состоит в том, что это (использование ядерного оружия. — ИноТВ) настолько ужасно, что должен последовать ответ. Такое не может остаться без ответа.

Дата выхода в эфир 02 октября 2022 года.