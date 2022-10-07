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Washington Times: «Путин не шутит» — Байден заявил, что США впервые с Карибского кризиса столкнулись с перспективой ядерного Армагеддона

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Владимир Путин «не шутит», угрожая применить ядерной оружие, — об этом, как сообщает The Washington Times, заявил президент США Джо Байден. Он также добавил: Соединённые Штаты столкнулись с перспективой Армагеддона впервые со времён Карибского кризиса.
Washington Times: «Путин не шутит» — Байден заявил, что США впервые с Карибского кризиса столкнулись с перспективой ядерного Армагеддона
AP
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не шутит» в своей угрозе применить ядерное оружие, и предупредил о тяжёлых последствиях в том случае, если Кремль продолжит движение по этому деструктивному пути, пишет The Washington Times.

Выступая на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, Байден, в частности, сказал, что США впервые с октября 1962 года, то есть со времён Карибского кризиса, столкнулись с «прямой угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле всё и дальше пойдёт по тому пути, по которому идёт».
 
«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времён Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — сказал он участникам частного мероприятия.

Как напоминает издание, в прошлом месяце Владимир Путин, объявив о мобилизации сотен тысяч резервистов, предупредил, что Россия в качестве ответных мер может использовать все имеющиеся в её распоряжении средства. При этом российский лидер подчеркнул, что его угрозы — это не «блеф».
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источник
Washington Times США Северная Америка
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