Washington Times: «Путин не шутит» — Байден заявил, что США впервые с Карибского кризиса столкнулись с перспективой ядерного Армагеддона

Владимир Путин «не шутит», угрожая применить ядерной оружие, — об этом, как сообщает The Washington Times, заявил президент США Джо Байден. Он также добавил: Соединённые Штаты столкнулись с перспективой Армагеддона впервые со времён Карибского кризиса.
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не шутит» в своей угрозе применить ядерное оружие, и предупредил о тяжёлых последствиях в том случае, если Кремль продолжит движение по этому деструктивному пути, пишет The Washington Times.
Выступая на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, Байден, в частности, сказал, что США впервые с октября 1962 года, то есть со времён Карибского кризиса, столкнулись с «прямой угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле всё и дальше пойдёт по тому пути, по которому идёт».
«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времён Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — сказал он участникам частного мероприятия.
Как напоминает издание, в прошлом месяце Владимир Путин, объявив о мобилизации сотен тысяч резервистов, предупредил, что Россия в качестве ответных мер может использовать все имеющиеся в её распоряжении средства. При этом российский лидер подчеркнул, что его угрозы — это не «блеф».
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что болельщики казанского «Рубина» создали петицию с требованием уволить наставника команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим представляющими опасность для окружающих болезнями.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.
Стоматолог, главный врач DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко заявил, что среди противопоказаний при восстановлении утраченных зубов — заболевания эндокринной системы, беременность, нарушения целостности кости челюсти.
Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос более чем в 20 раз за последние четыре года, заявил губернатор Владимир Шапша по итогам рабочей встречи первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера с главами регионов России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетили Московский машиностроительный завод «Авангард». На предприятии они осмотрели производство ракет для систем ПВО.
Российская сторона изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов, заявили в посольстве России в Дании.
Военные следователи начали проверку по факту смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Информацию об этом подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
Заявления главы британского Минобороны Бена Уоллеса о том, что не следует допускать Россию к участию в расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются безосновательными заявлениями в пустоту, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Американский предприниматель Илон Маск, продолжая дискуссию в Twitter об урегулировании украинского кризиса, подчеркнул, что, хоть он и является «фанатом Украины», он не поддерживает начало третьей мировой войны.
Между близкими государствами постсоветского пространства иногда возникают конфликты, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
В Санкт-Петербурге решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. В том числе отменён концерт на Дворцовой площади и фейерверк. Сэкономленные средства будут использования для оснащения добровольцев и мобилизованных.
Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года. По информации ведомства, Галявиев пытался подражать представителям деструктивной субкультуры, информацию о которой получал в сети.