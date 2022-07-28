Times: советник британского правительства призвал Запад не обрывать «закулисные» связи с Москвой и Пекином

Советник британского правительства по национальной безопасности Стивен Лавгроув предупредил об опасности полного разрыва контактов западных стран с Китаем и Россией. По его словам, опыт холодной войны показывает, что противники должны сохранять возможность общения, чтобы не допустить фатальной ошибки, сообщает The Times.

Запад рискует сойтись в ядерном конфликте с Китаем или Россией из-за «разрушения завуалированных каналов связи» между соперничающими державами. С таким предупреждением выступил советник британского правительства по национальной безопасности Стивен Лавгроув, сообщает The Times.

«Два монолитных блока времён холодной войны — СССР и НАТО, — хотя и не без тревожных неровностей в отношениях, смогли прийти к общему пониманию доктрины, которое сегодня отсутствует, — заявил чиновник, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. — Доктрина Москвы и Пекина, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране, является непроницаемой».

«Во время холодной войны нам приносили пользу серии переговоров и диалогов, которые улучшили наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало обеим сторонам более высокий уровень уверенности в том, что наша ошибка не приведёт к ядерной войне. Сегодня у нас нет единой основы с теми, кто может угрожать нам в будущем, особенно с Китаем», — добавил Лавгроув.

Президент Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с председателем КПК Си Цзиньпином в попытке снизить напряжённость вокруг Тайваня. В прошлый раз лидеры США и Китая общались лично в марте, обращает внимание The Times.

Лавгроув похвалил решение Вашингтона возобновить взаимодействие с Пекином. Но он также подчеркнул опасность технологических достижений, которые могут нарушить хрупкий баланс между конкурирующими странами: «У нас есть явные опасения по поводу программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем в своём арсенале».

Британский чиновник отметил, что за последние 20 лет увеличилось число стран, обладающих высокотехнологичным оружием. В результате, по его словам, мир стал менее безопасным. Вместе с тем он признал, что, несмотря на повышенные риски, большая часть существующей архитектуры безопасности, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия, остаётся «живой». «Однако реальность такова, что существующие структуры сами по себе не обеспечивают потребностей современной системы контроля над вооружениями», — добавил он.

Россия, Китай и США разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые перемещаются с огромной скоростью и способны маневрировать в воздухе, что позволяет им избегать систем ПВО. В этом месяце Пентагон объявил об успешных испытаниях двух подобных комплексов.

В западных столицах растёт опасение, что Китай лидирует в гонке по разработке вооружений следующего поколения. В прошлом году он испытал гиперзвуковую ракету, которая совершила кругосветный полёт, прежде чем поразить цель, отмечает The Times.

Россия стала первой страной, которая применила гиперзвуковые системы на практике. Она использовала на Украине ракеты «Кинжал», которые, по словам Кремля, могут быть оснащены ядерными зарядами.

Кроме того, не так давно бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что западная поддержка Украины привела мир к самому опасному моменту со времен Карибского кризиса. Он назвал «абсурдным» попытки США и их союзников наказать Москву, учитывая размер её ядерного арсенала, напоминает The Times.