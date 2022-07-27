National Interest: США допустили целую серию просчётов в отношениях с Россией

Украинский кризис мог быть предотвращён, если бы США не допускали просчёты в своих отношениях с Россией, считает издатель The National Interest Дмитрий Саймс. В частности, Вашингтон годами игнорировал обеспокоенности Москвы по поводу расширения НАТО на восток. Кроме того, США не стали всерьёз рассматривать дипломатические предложения России, сочтя их простым отвлечением внимания.

Россия действительно допустила ряд просчётов в рамках спецоперации на Украине, однако не стоит забывать о не менее серьёзных просчётах, допущенных США в отношении постсоветской России, пишет издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Первый просчёт заключается в игнорировании последовательных предупреждений со стороны России о том, что расширение НАТО к российским границам будет воспринято в Москве как угроза существованию и встретит сопротивление, пишет Саймс. Как отмечает автор, президенты США считали, что требованиями России можно пренебречь, поскольку у Запада и так не было намерения конфликтовать с Москвой. Теперь же, когда беспокойство России переросло в начало спецоперации на Украине, Запад не признаёт свою ошибку, а говорит о том, что действия России доказывают её изначально агрессивный характер.

Второй просчёт носит более тактический характер, отмечает автор. Администрация Джо Байдена даже не стала учитывать вариант, при котором концентрация российских войск на границе с Украиной была попыткой Москвы подтолкнуть Вашингтон к дипломатическому урегулированию. Вместо этого, в Белом доме решили, что решение к началу операции уже принято, а дипломатический запрос является либо прикрытием, либо шантажом. Как отмечает Саймс, у Вашингтона были все возможности вступить в переговоры с начальной, устраивающей всех позицией, заключающейся в том, что Украина не будет принята в НАТО в скором времени. «Неужели кто-то сейчас верит, что если бы США предложили серьёзные переговоры на тему беспокойств России, а не отрицали их, то Москва всё равно начала бы наступление?» — пишет автор.

Третий просчёт заключается в переоценке количества сторонников, на которых США могли бы рассчитывать в противостоянии с Россией, пишет Саймс. Проблема заключается в том, что коллективный Запад больше не имеет бесспорного доминирующего положения в мире. Такие игроки как Китай, Индия и Саудовская Аравия не стали принимать режим санкций. Как отмечает автор, эти страны стремятся к демократии в международных отношениях, когда каждое отдельное государство может самостоятельно определять свою судьбу и в этом плане Россия может предложить им больше, нежели США.

Четвёртый просчёт выражается в неэффективности санкций, считает Саймс. По его мнению, на пятый месяц украинского кризиса можно с уверенностью говорить о том, что санкции создали России неудобства и сложности в долгосрочной перспективе, но при этом жизнь в стране остаётся нормальной. Именно этим объясняется, почему в администрации Байдена всё чаще говорят о затяжном конфликте, поскольку только таким образом можно будет дождаться наступления эффекта от штрафных мер.

Существующая в американских политических кругах идея о том, что США должны быть готовы к затяжному конфликту в стиле корейского, а также изолировать и ослаблять Россию, является опасной игрой, считает Саймс. На корейском полуострове есть чёткая и относительно небольшая линия разграничения, в то время как в случае с Россией и Украиной эта линия будет насчитывать тысячи километров. Гораздо более разумным выглядит курс на урегулирование путём переговоров.

США и их союзники заявили, что ни одна третья сторона не должна определять за Украину её позицию за столом переговоров, пишет Саймс. Вместе с тем, позволив другому государству де-факто определять уровень американской поддержки было бы отступлением от собственного суверенитета. Поэтому советник Джо Байдена по политике безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что объёмы и цели американской помощи Украине будут определяться в Вашингтоне, а не в Киеве.