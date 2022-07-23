SRF: Китай получает новых союзников, пользуясь широким распространением антиамериканизма

Суждение о том, что у Китая, в отличие от США, нет союзников, является стереотипом, пишет SRF. На самом деле Пекин весьма эффективно получает новых союзников посредством таких проектов, как Новый шёлковый путь: кроме того, на руку Китаю играет широко распространённые в мире антиамериканизм и недоверие к западным странам.

США считаются супердержавой не только за счёт собственной силы, но и за счёт своих союзов, пишет SRF. Между тем, Китай до нынешней поры считался страной без крепких союзников. Однако сейчас ситуация меняется, отмечает издание: Пекин находит сторонников на всех континентах, бросая вызов западному союзу.

У Китая, в отличие от США, действительно нет союзников, история взаимоотношений с которыми строилась бы десятилетиями, пишет SRF, ссылаясь на Алису Экман, китаеведа из института ЕС по исследованию политики безопасности. Единственным исключением из этого правила является КНДР. Однако сейчас Пекин активно и последовательно создаёт новые союзы, отмечает Экман. При этом Китай не создаёт военные альянсы с гарантиями безопасности, а сосредотачивается на таких проектах, как Новый шёлковый путь.

Ключевым же для Китая является сотрудничество с Россией, отмечает Экман. Для Пекина Москва представляет интерес не только как поставщик ресурсов, но и как игрок с большим потенциалом противовеса Западу. По мнению Экман, конечная цель Китая заключается в том, чтобы быть лидером объединения, которое будет влиятельнее, чем страны Запада.

Украинский кризис ужесточил поляризацию мира на западную и китайскую сферы влияния, пишет SRF. Кроме того, он показал, что Запад не в состоянии привлечь на свою сторону большинство государств в таких вопросах, как антироссийские санкции. Таким образом, Китай получает выгоду от широко распространённого антиамериканизма и недоверия к Западу, идущего ещё со времён колониализма.