«Бесполезно и грозит изоляцией» — Le Figaro объяснила, почему ядерный удар по Украине не в интересах России

Союзники Киева опасаются возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия на Украине, пишет Le Figaro. Однако, по мнению издания, сегодня эта угроза довольно незначительна, поскольку в гораздо большей степени невыгодна России, чем Украине. Как отмечают эксперты, на поле боя применение ядерного оружия вряд ли принесёт значительную пользу, а на международной арене может повлечь за собой потерю Москвой всех союзников.

Способен ли Владимир Путин нажать красную кнопку — этот вопрос возвращается в западное медийное пространство с каждым новым витком противостояния на Украине, пишет Le Figaro. Хотя применение ядерного оружия против страны — члена НАТО маловероятно из-за непредсказуемых последствий, которые оно спровоцирует, союзники Киева опасаются возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия на Украине. Тем не менее, хотя отмахиваться от этой угрозы не стоит, сегодня она довольно незначительна, поскольку в гораздо большей степени невыгодна России, чем Украине, отмечает издание.

Во-первых, с военной точки зрения применение тактического ядерного оружия против Украины коренным образом не повлияет на ход событий, считает газета. Как напоминает издание, тактическое ядерное оружие отличается от так называемого стратегического оружия меньшей дальностью и мощностью, хотя и обладает не меньшей поражающей способностью, чем бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки. Один выстрел тактической ядерной ракетой «соответствует сотням выстрелов из HIMARS», — отмечает военный эксперт Ксавье Тительман. Такое оружие уничтожило бы всё в радиусе нескольких километров, однако эта сила бесполезна против армии, поскольку подразделения обычно не сосредотачиваются в одном месте, замечает эксперт.

С другой стороны, «худший сценарий, несомненно, будет представлять собой символическое применение ядерного оружия для устрашения, либо с воздуха, либо в открытом море», считает политолог Брюно Тетре. И всё же в этом случае «последствия были бы гораздо меньшими, чем удар по городу или по сосредоточенному в одном месте конвою вооружений, что на данном этапе крайне маловероятно», — подчёркивает специалист по ядерному сдерживанию Элоиз Файе. При этом, хотя содержание российской ядерной доктрины было известно с конца холодной войны, применение тактического ядерного оружия в ней детально не описывается, отмечает издание.

В то же время, помимо небольшого военного преимущества, которое Россия получит от использования тактического ядерного оружия, она также, несомненно, столкнётся с ростом поставок западного оружия. В случае применения ядерного оружия союзники Украины могли бы поднять планку и предоставить Киеву более современные вооружения — «беспилотники или даже танки», одновременно с этим начав обучать военных управлять истребителями и боевыми вертолётами, считает Тительман.

В воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Москву о «катастрофических последствиях», которые повлечёт за собой применение ядерного оружия на Украине, напоминает газета. Однако это не означает, что США ответили бы тем же, поскольку «на Украину не распространяются гарантии безопасности НАТО», напоминает Элоиз Файе. По её мнению, «ответ Запада должен быть не только военным».

Президент США Джо Байден недавно пообещал, что «Россия станет в мире большим изгоем, чем когда-либо», если применит ядерное оружие. Став первой страной, открыто нарушившей договор о нераспространении ядерного оружия, она оказалась бы «чуть ли не в худшем положении, чем Северная Корея», считает Элоиз Файе. «Потому что тогда она рискует потерять всё — как минимум международную поддержку, в том числе поддержку Китая, для которого такой шаг, несомненно, был бы неприемлемым», — добавляет Брюно Тетре. Россия фактически столкнулась бы с широкой дипломатической изоляцией, навсегда отрезав себя от своих последних союзников и «нейтральных» стран, полагает издание.

Китай, который никогда по факту не одобрял спецоперацию на Украине, но и не осуждал её, «полностью отстранился бы» от России, уверен бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. «Если отношения с Китаем прекратятся, Россия рухнет в течение трёх недель», — прогнозирует со своей стороны Ксавье Тительман.

Как напоминает издание, договор о нераспространении ядерного оружия предусматривает, что ядерная держава не может применять его против страны, у которой такого оружия нет. «Если русские нарушат эту доктрину на Украине, будет трудно помешать Тайваню разработать ядерное оружие», чтобы защитить себя от Китая, подчёркивает Тительман. «Украинский прецедент станет стимулом для повсеместного распространения (ядерного оружия)», — анализирует Жан де Глиниасти. По его мнению, такие страны, как Иран или Северная Корея, а также Египет или Саудовская Аравия, могут сделать вывод, что «лучший способ защитить себя — это создать ядерное оружие».