Fox: под «мудрым» руководством Байдена США превратились в половик для Китая и свинку-копилку для Украины

Сторонники называли действующего американского президента экспертом по внешней политике, но пока он лишь совершает одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи. По её словам, при Байдене Вашингтон идёт на уступки перед Пекином, тратит огромные деньги на помощь Киеву, затягивая украинский конфликт, и намеренно обостряет противостояние с Москвой.

Сегодня вечером в прямом эфире из Нью-Йорка я, Рэйчел Кампос-Даффи, заменяю Лору Ингрэм в специальном выпуске передачи The Ingram Angle.

Помните, что нам когда-то рассказывали о Джо Байдене?

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, старший международный корреспондент NBC News: Джо Байден, вероятно, является самым опытным экспертом по внешней политике со времён Джорджа Буша — старшего.

ЭНДРЮ КИМ, конгрессмен: Байден делает всё возможное, чтобы убедить мир в том, что американское глобальное лидерство возвращается.

МЕЛИНДА ГЕЙТС, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс: Он думает о глобальном лидерстве, о том, как всех обезопасить.

Получилось не очень. Произошёл провальный уход из Афганистана, делались уступки любым капризам Китая, а теперь, разумеется, идёт опасный бесконечный конфликт на Украине. Байден превратил нашу страну в половик для Китая и в бездонную свинку-копилку для Украины. И сейчас ситуация обостряется.

На мероприятии по сбору средств Байден предупредил, что под его руководством мы движемся к ядерному Армагеддону. «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времён Кеннеди и Карибского кризиса. И всё потому, что у нас есть парень, которого я хорошо знаю, — заявил президент, подразумевая Путина. — Он не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия».

Какую же срочную разведывательную информацию получила администрация, что заставило нас поверить в то, что Армагеддон неизбежен?

РЕПОРТЁР: У вас есть новая информация, из-за которой президент повысил уровень тревоги?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Нет, президент говорил об опасениях по поводу угроз Путина применить ядерное оружие, которые он (Байден. — ИноТВ) уже озвучивал на Генеральной Ассамблее ООН. И мы тоже их озвучивали в последние несколько недель. Вы слышали, как мы повторяли это снова и снова. Вы слышали от советника по национальной безопасности Джейка Салливана, насколько серьёзно мы относимся к этой проблеме. И именно об этом говорил президент.

Дата публикация 08 октября 2022 года.