Вопреки убеждениям западной прессы и даже политиков, «будущее Украины теперь находится в руках России», пишет бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в The American Conservative. По мнению полковника, США недооценивают экономическую и военную силу России, которая после конфликта, вероятно, станет сильнее, и будут сожалеть о ведении опосредованной войны против страны.

«Нас не должно было там быть», — высказался однажды о войне во Вьетнаме бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. И, как пишет бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative, скоро американцы и даже высокопоставленные политики придут к такому же выводу относительно «опосредованной войны» Вашингтона против Москвы.

По мнению Макгрегора, никто ни в в Белом доме, ни в конгрессе не ставил перед собой сознательной цели превратить опосредованную войну с Москвой в соревнование по «конкурентному социальному коллапсу» между Россией и НАТО. Но именно это и происходит. Никто не предполагал, что администрация Байдена своими действиями приведёт как американцев, так и европейцев к политическому, военному и экономическому кризису, из которого не будет лёгкого выхода. «Однако именно это и происходит», — считает автор статьи.

Тем не менее до сих пор Вашингтон предпочитает это игнорировать. В печатных изданиях, на радио, телевидении или в интернете нарратив один: несмотря на потери со стороны Украины, Киев побеждает. Более того, финансовое и экономическое господство США в конечном итоге позволит одержать верх над Россией. Подобный нарратив, который не терпит противоположной точки зрения и изображает Россию и вооружённые силы страны в наихудшем свете, пользуется огромной поддержкой западных СМИ. И тот факт, что почти полвека холодной войны приучили американцев думать о России только самое плохое, также этому способствует.

При этом в Вашингтоне убеждены, что могут контролировать то, что происходит за тысячи километров от США на Украине. По словам Макгрегора, это послание находит отклик в американском конгрессе, так как опирается на важнейшее стратегическое предположение, которое американцы до сих пор не оспорили — американская национальная мощь безгранична и ничем не ограничена, — «будто серии стратегических неудач, от Вьетнама до Афганистана, никогда не было».

Учитывая, что американские политики всегда больше озабочены внутренними делами, чем внешней политикой, члены конгресса спешно поверили в это стратегическое предположение. Это, полагает полковник, «объясняет, почему в течение последних восьми лет члены конгресса считали будущую войну с Россией делом с низким уровнем риска». «Украинцы предоставят пушечное мясо, а Вашингтон — дорогое оружие и боеприпасы», — объясняет стратегию Макгрегор.

То «самодовольство», которое выражает администрация Байдена бывшим стратегическим партнёрам, читая морализаторские лекции Саудовской Аравии или Китаю, автор называет «откровенно опасным». По его мнению, в Вашингтоне готовы потакать любому проступку, «если он совершается во имя уничтожения России». Вашингтон не способен рассматривать внешнюю политику США в контексте более широкой стратегии и не может понять, что Россия способна причинить вред Соединённым Штатам, так как недооценивает реальный военный и экономический потенциал Кремля.

Результатом стал «токсичный климат идеологической ненависти», из-за которого ни один современный госсекретарь США не смог бы подписать международное соглашение об отказе от войны как инструмента национальной политики, как это сделал госсекретарь Фрэнк Келлог в 1928 году.

Однако «правда откроется», уверен Макгрегор. Наращивание войск и вооружения Россией на западе страны, на востоке Украины и в Белоруссии он называет «мудрым, хотя и политически непопулярным выбором в России». По оценке бывшего советника министра обороны США, эта стратегия удалась, и уже к ноябрю «российские войска будут в состоянии нанести нокаутирующий удар».

На этой неделе в СМИ появились слухи о том, что на Киев может быть оказано давление с целью проведения новых контратак против российских сил до промежуточных выборов в США в ноябре. Впрочем, Макгрегор считает, что это не поможет ни Киеву, ни администрации Байдена на выборах в конгресс. По его мнению, предупреждения Москвы в отношении потенциального вступления Украины в НАТО всегда следовало воспринимать всерьёз. «Восточная Украина и Крым всегда были преимущественно русскими по языку, культуре, истории и политической ориентации», — считает полковник.

Учитывая мрачные перспективы Киева вернуть утраченные территории и ухудшающееся стратегическое положение, «будущее Украины теперь находится в руках России». У Вашингтона есть ответственный и практичный ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой мир. К сожалению, для США это решение немыслимо.

Пока Вашингтон направляет Киеву финансирование, военную помощь и оборудование, Украина будет продолжать конфликт, в котором не сможет победить, а правящий политический класс США будет получать прибыль от перевода средств в Пентагон и оборонно-промышленную базу. Однако в итоге Соединённые Штаты, их союзники по НАТО и Украина не получат никакой выгоды со стратегической точки зрения, а Россия, вероятно, станет сильнее. «О таком развитии событий Вашингтон будет сожалеть», — подытоживает Макгрегор в своей статье для The American Conservative.