Die Welt: после победы в конгрессе республиканцы вынудят Европу больше тратиться на Украину

Республиканцы в США всё громче выступают с требованиями уменьшить военную помощь Украине, сообщает Die Welt. Они хотят, чтобы союзники американцев по НАТО — в частности Европа — вносили в поддержку Киева больший вклад. После промежуточных выборов республиканцы могут укрепить свои позиции в конгрессе, и тогда давление на Берлин и Брюссель только усилится, опасается немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине США поставили Киеву огромное количество оружия на общую сумму $16 млрд, пишет Die Welt. И нынешняя демократическая администрация Белого дома продолжает настаивать на необходимости защиты «свободы и демократии» в этой стране. При этом Вашингтон продолжает утверждать, что НАТО не должно стать участником боевых действий, хотя фактически эти слова уже давно превратились в «риторическую концепцию».

А вот республиканцы колеблются, продолжает немецкое издание. Они всё чаще призывают к уменьшению военной помощи Украине. Экс-президент США Дональд Трамп ещё до того, как стал главой государства, слал главе Кремля Владимиру Путину «подобострастные письма» и «заигрывал» с авторитарными правительствами в «своей борьбе за власть белых христиан». К тому же республиканцы всегда в целом были более склонны к изоляционизму и в их речах нередко слышались «пророссийские интонации», отмечает газета.

И в преддверии промежуточных выборов в США всё это проявляется гораздо ярче. Республиканцы пытаются таким образом оказать давление на демократов и президента Джо Байдена. При этом некоторые из них уже сейчас требуют, чтобы вместо Америки Украине больше помогали другие страны — члены НАТО, в частности европейские. С такими заявлениями выступают конгрессмены Тим Берчетт и Мэтт Гетц. По словам последнего, Украина вообще превратилась в «международную Мекку для отмывания денег».

И шансы на то, что на предстоящих выборах они больше не будут сидеть в конгрессе, очень малы. Более того, после 8 ноября республиканцы, возможно, даже укрепят свои позиции и обеспечат себе большинство в палате представителей США, а результаты опросов свидетельствуют о хороших шансах на успех. В результате вырастет и давление на Германию, Европу, а также на другие страны — члены НАТО. Ведь конгресс обладает правом на распределение бюджета, и республиканцы могут заставить Байдена стребовать большего с союзников. А ближе к президентским выборам в США в 2024 году эти требования будут звучать только громче. Многие американцы живут хуже, чем немцы: у них нет доступа к базовым медицинским услугам, а образование обходится очень дорого. И эти граждане не понимают, почему власти вмешиваются в ситуацию на Украине в то время, как условия для жизни в собственной стране становятся всё хуже.