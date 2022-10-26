Das Erste: Штайнмайер надеется на перемирие на Украине, но не видит готовности к переговорам

Любой, кто «может думать и сострадать», хочет прекращения боевых действий на Украине, заявил в ходе визита на Украину в интервью Das Erste федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. При этом политик отметил, что пока не видит никаких признаков, указывающих на то, что переговоры состоятся в ближайшее время.

В ходе визита на Украину федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что потрясён разрушениями, вызванными боевыми действиями. В интервью Das Erste он отметил: «Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии». Когда политик находился в населённом пункте Корюковка в Черниговской области, там объявили воздушную тревогу и ему пришлось спуститься в бомбоубежище, сообщает издание.

Он умерил надежды на переговоры. «Я знаю, что это желание и это требование периодически продолжают появляться, — подчеркнул Штайнмайер. — И, разумеется, любой, кто может думать и сострадать, хочет прекращения боевых действий». При этом справедливый мир, по его словам, предполагает сохранение «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». «В данный момент мы не на том этапе», — считает Штайнмайер.

Штайнмайер отметил, что в настоящее время не видит никаких признаков, указывающих на то, что переговоры состоятся в ближайшее время. Он сомневается, что Москва сможет договориться о мире с Украиной и Западом.

По его словам, необходимо учиться на ошибках, допущенных Германией в политике на российском направлении, в формировании которой Штайнмайер сыграл ключевую роль в качестве бывшего министра иностранных дел и главы ведомства федерального канцлера. В будущем больше не следует верить в то, что «торговля приведёт к трансформации», отметил Штайнмайер. Отношения Европы и России, скорее, являются доказательством того, что «экономический обмен автоматически не ведёт к политическому сближению». «Извлекать уроки — значит по возможности сокращать одностороннюю зависимость. Это также относится, в частности, к Китаю», — заявил Штайнмайер.

«Важно, чтобы мы гораздо интенсивнее разговаривали с соседями Китая», — утверждает Штайнмайер. Они не смогут заменить германо-китайские торговые отношения, «но Юго-Восточная Азия — это пространство с 700 миллионами жителей, где, я считаю, мы определённо можем изменить баланс отношений с Восточной Азией», заявил политик в интервью Das Erste.