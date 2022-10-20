Welt: «по соображениям безопасности» — отказ Штайнмайера от визита в Киев вызвал раздражение украинских властей

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину в четверг, однако в последний момент отказался от поездки «по соображениям безопасности», пишет Die Welt. Как утверждает издание, визит Штайнмайера согласовывался на протяжении нескольких недель, а его отмена вызвала раздражение в Киеве. В апреле этого года украинские власти сочли визит президента нежелательным из-за его «тесных связей» с Россией, напоминает газета.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину в четверг. Однако в последний момент он отказался от поездки «по соображениям безопасности». Обеспокоенность по поводу безопасности путешествия выразили министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и другие органы власти Германии, пишет Die Welt.

Как утверждает издание, визит Штайнмайера согласовывался на протяжении нескольких недель, а его отмена вызвала раздражение в Киеве. «Пока федеральный президент отменяет свой визит, многие иностранные дипломаты и гости хотят продемонстрировать своё присутствие в столице прямо сейчас», — заявил изданию представитель украинских властей, пожелавший остаться неназванным.

Пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин сообщила, что Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о телефонном разговоре в четверг. «Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента на Украину, что важно для обеих сторон», — написала она в Twitter, отметив в публикации посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Штайнмайер ещё не посещал Украину в должности главы государства. Он собирался отправиться в Киев в апреле вместе с главами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Однако украинские власти сочли визит президента нежелательным из-за его «тесных связей» с Россией, что вызвало большое негодование в Берлине. «Я был готов, но очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не хотели», — сказал тогда Штайнмайер.

Как утверждает издание, в годы пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ Штайнмайер проводил «пророссийскую политику», а также поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2». После начала конфликта на Украине он «признал ошибки в своей политике на российском направлении», подвёл «горький итог» и заявил, что заблуждался в отношении президента России Владимира Путина.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц посетил Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передаёт Die Welt.