Das Erste: ЕС собирается потратить €18 млрд на восстановление Украины
Экономическое восстановление Украины должно начаться уже сейчас, несмотря на то что вооружённый конфликт ещё не окончен, пишет Das Erste, ссылаясь на слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, сказанные на полях конференции в Берлине. Мнение Шмыгаля поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнувший, что «никогда не рано» начинать процесс восстановления.
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