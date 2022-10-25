Die Welt: Шольц пообещал принять Украину в ЕС в обмен на реформы

План по восстановлению украинской экономики должен быть ориентирован на итоговое принятие Украины в ЕС, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление Олафа Шольца. Шольц также отметил, что путь Украины в ЕС должен сопровождаться реформами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен ориентировать экономическое восстановление Украины на её дальнейшее членство в ЕС, пишет Die Welt. Выступая на немецко-украинской экономической конференции в Берлине, Шольц подтвердил, что ФРГ хочет видеть Украину частью ЕС.

«Это решение также является сигналом частным инвесторам: тот, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущего члена ЕС», — приводит издание слова Шольца. Политик также отметил, что уже сегодня на Украине работают более 2000 немецких компаний.

Шольц выразил уверенность в том, немецко-украинская экономическая конференция станет началом нового, полномасштабного экономического партнёрства между Германией и Украиной, пишет Die Welt. При этом Шольц отметил, что путь Киева в ЕС должен сопровождаться реформами и более активной борьбой с коррупцией.

Как отмечает издание, представители от немецкой экономики заверили Украину в своей поддержке. По словам президента торгов-промышленной палаты ФРГ Петера Адриана, многие немецкие компании уже помогают украинской экономике и желают помочь с восстановлением страны.