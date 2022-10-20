La Croix: конфликт на Украине обнажил разногласия между Францией и Германией

Пока на Украине продолжаются боевые действия, список взаимных претензий Парижа и Берлина друг к другу постоянно прирастает новыми пунктами, пишет La Croix. Как отмечает обозреватель издания, обсудить их подробно французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц смогут уже сегодня, 20 октября, когда встретятся на заседании Европейского совета, где будут обсуждаться наболевшие вопросы энергетики и безопасности.

Между тем пока никаких конструктивных предложений ни у той, ни у дргой стороны явно нет, констатирует журналист. Как напоминает автор, в минувшем июле Париж и Берлин должны были провести совместное заседание кабинетов министров — однако это мероприятие сначала отложили до 26 октября, а вчера и вовсе перенесли на январь. Представители господина Макрона пояснили, что такой шаг связан с занятостью глав министерств, отвечающих за темы, которые представляют самый живой интерес для Франции и Германии, и признали, что сторонам просто не хватит времени, чтобы прийти к согласию.

То же подтвердил и официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт. «Есть целый ряд тем, где нам ещё пока не удалось прийти к общему мнению», — заявил чиновник, подчеркнув вместе с тем, что главы обоих государств поддерживают тесный контакт и обязательно проведут переговоры на полях заседания Европейского совета.

И всё же перенос совещания правительств Франции и Германии — сигнал весьма тревожный, считает директор Немецко-французского института Людвигсбурга Франк Бааснер. «Для того чтобы регулярно проводить встречи и общаться, очень здорово иметь какие-то институциональные механизмы, но если никакого содержания или итогов деятельности не будет, такие форматы рискуют скатиться в пропасть ритуальщины», — заявил эксперт в интервью La Croix.

«Как и в любой паре, виноваты всегда оба, — констатирует журналист французской газеты. — Германия не торопится совместно с Францией прорабатывать вопрос установления предельной цены на газ. Кроме того, нашего соседа обвиняют в том, что он, объявив в сентябре о своём масштабном плане экономической поддержки объёмом 200 миллиардов евро с целью стабилизировать цены на энергоресурсы, поступил без оглядки на других и создал угрозу нарушения условий конкуренции».

«Не лучше дела идут и с единой системой европейской обороны (проектом Макрона. — ИноТВ): поскольку Германия занята задачей по как можно более скорому восстановлению ослабевшего бундесвера, она не слишком заинтересована в развитии заявленных совместных проектов с Францией, в числе которых — создание танка и истребителя нового поколения, — продолжает автор. — Но в то же время Олаф Шольц работает над созданием европейской системы ПРО вместе с 14 другими государствами Европы — но без Франции, которая уже начала совместные разработки в этой области с Италией».

Франция тоже не предпринимает особых усилий для сближения с соседом: Париж, в частности, выступает против проекта строительства газопровода MidCat через Пиренеи, который в Германии считают срердством для снижения зависимости ЕС от российского газа, говорится в материале La Croix. Германия также упрекает Францию за то, что её обещания в плане развития возобновляемой энергетики так и остались обещаниями, а также за отсутствие конкретных шагов в плане наведения порядка с государственными финансами.

Кроме того, по информации La Croix, немецкие зелёные критикуют Париж за программу атомной энергетики. Что же касается оборонной сферы, Берлин, по некоторым данным, крайне тяжело воспринял уход французских сил из Мали, поскольку в операциях в этой стране принимало участие много немецких веоннослужащих.

В итоге отношения между двумя соседями сильно ухудшились, говорят аналитики. «Во Франции есть определённые антинемецкие настроения, которые до сего момента сохраняли латентный характер — а ныне выражаются открыто и с остервенением, стоит лишь завести разговор об энергетике, обороне или внутреннем рынке, — пояснил в беседе с La Croix научный сотрудник аналитического центра «Институт имени Монтеня» Александр Робине-Боргомано. — С немецкой же стороны мы видим своего рода индифферентность, которая хоть и обусловлена конъюнктурой, но вполне реальна: там намекают, что французские исполнительные власти, которые лишены поддержки большинства, нельзя больше воспринимать как партнёра, заслуживающего доверия».

Как, в свою очередь, отметил Франк Бааснер, Германия уже сейчас ищет для Европы другие политические конфигурации, которые бы обеспечили развитие, — однако Берлину будет не лишним вспомнить об эпохе Шрёдера и сближении с Великобританией, которое завело Европу в тупик, обернувшись в конечном счёте брекситом.

Впрочем, по мысли историка и эксперта по франко-немецким отношениям Элен Миар-Делякруа, говоря об оси Париж — Берлин, не стоит слишком спешить с выводами — ведь она неоднократно демонстрировала свою способность преодолевать конфликты. «Да, мы и правда значительно реже видим, как лидеры Франции и Германии держатся за руки, но нельзя не отметить, что нынешняя конъюнктура не очень подобному благоприятствует», — пояснила она в интервью La Croix. По мнению эксперта, связи между Парижем и Берлином будут сохраняться в рабочем состоянии — а разногласия бывали и во времена других кризисов, но это отнюдь не мешало соседям сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес.

И действительно — в плане энергетики Франция и Германия всё же продемонстрировали солидарность во имя преодоления предстоящей им трудной зимы: Берлин сможет рассчитывать на французский газ, а Париж — на немецкую электроэнергию, подтверждает обозреватель La Croix. В администрации Макрона тем временем призывают проявлять терпение по тем вопросам, которые касаются суверенитета как одной, так и другой стороны и обещают поддерживать с восточным партнёром конструктивный диалог, отмечает автор.