Welt: Украина рассчитывает ежемесячно получать от Евросоюза $2 млрд

По словам советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, Украине необходимо около $4—5 млрд в месяц. По подсчётам украинской стороны, Германия может взять на себя выплату $500 млн ежемесячно с перспективой на 2023 год, сообщает немецкая газета Die Welt. Проблемам восстановления посвящена международная конференция, которая проходит в этот вторник в Берлине.

Украина добивается от Германии крупных денежных сумм для финансирования государства в военные времена, пишет немецкая газета Die Welt.

«Нам нужно четыре-пять миллиардов долларов ежемесячно для нашего бюджета. Мы считаем, что Германия может взять на себя около 500 миллионов долларов в месяц, прежде всего, с перспективой на 2023 год. От ЕС в целом мы надеемся примерно на два миллиарда долларов в месяц, — заявил газетам медиагруппы Funke советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский. — Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться».

По его словам, по состоянию до последних атак ущерб от разрушения инфраструктуры оценивался примерно в $120 млрд. Ущерб, нанесённый экономике, — закрытие предприятий, безработица — составляет, по подсчётам Всемирного банка, от $200 млрд до $250 млрд. «По прогнозам, валовой внутренний продукт в этом году сократится примерно на 35 процентов», — сообщили во Всемирном банке.

Что касается чрезвычайной помощи для Украины, Роднянский надеется получить от Запада дизель-генераторы, аварийные генераторы или мобильные электростанции. Международная конференция по восстановлению, проходящая в этот вторник в Берлине, будет посвящена «среднесрочным и долгосрочным проблемам» после войны.

Как сообщает издание, на немецко-украинской конференции по восстановлению в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил финансовые потребности на восстановление страны в $750 млрд. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, при этом необходимо учитывать будущее членство страны в ЕС.

Что касается конференции по восстановлению Украины, Роднянский сказал, что Украина надеется на улучшение координации с западными партнёрами, которая позволила бы согласовать план по восстановлению страны. «Нам нужно уточнить, какие отрасли мы должны поддерживать», — пояснил советник Зеленского в интервью газетам группы Funke.