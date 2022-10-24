CBS News: предстоящий сезон праздников в США серьёзно ударит по кошелькам американцев

Американцы готовятся к серьёзному удару по их кошелькам во время грядущего сезона праздников, передаёт CBS News. Как отмечает канал, подорожание праздничных товаров вызвано не только инфляцией, но и, например, вспышкой птичьего гриппа, из-за которого погибли миллионы индеек.

И пока к нам потихоньку подбирается Хэллоуин, у нас для вас страшные новости. Праздничные дни ударят по кошелькам американцев. Корреспондент CBS News Майкл Джордж расскажет о влиянии инфляции на наши любимые традиции.



Последние пару лет жительница Нью-Йорка Келли Райдер и её семья урезали расходы на Хэллоуин из-за пандемии. Но не в этом году.



МАЙКЛ ДЖОРДЖ, корреспондент CBS News: В этом году вы планируете отметить Хэллоуин с размахом?



КЕЛЛИ РАЙДЕР, жительница Нью-Йорка: Да, с большим размахом. У нас будет много праздничных мероприятий в различных местах. Все дети будут в костюмах. И мы, конечно же, будем ходить по домам, выпрашивать сладости.



Только есть одна проблема. Из-за инфляции цены на костюмы и праздничные украшения в этом году выше. Даже конфеты подорожали где-то на 13 процентов.



КЕЛЛИ РАЙДЕР: Всё подорожало.



МАЙКЛ ДЖОРДЖ: Но это всё ещё того стоит?



КЕЛЛИ РАЙДЕР: Разумеется, да.



И речь идёт не только о Хэллоуине. Американцы готовятся к серьёзному удару по их кошелькам во время предстоящего сезона праздников. Вспышка птичьего гриппа привела к гибели миллионов индеек. Прибавьте к этому инфляцию — и получится, что стоимость праздничного стола на День благодарения также станет значительно дороже.



По данным The New York Times, на этой неделе мороженная индейка стоила в среднем один доллар 99 центов за фунт, то есть на 73 процента дороже, чем в 2021 году. Однако цены могут варьироваться, в частности, потому, что праздничные акции на товары только начинаются.



По прогнозам туристического сайта Hopper, цены за перелёты на праздники будут самыми высокими за пять лет. Многие путешествующие уже прочувствовали это на себе.



МУЖЧИНА: По-моему, мы находимся в таком моменте нашей жизни, когда цена оказывает своё влияние, но мы всё ещё путешествуем.



МАЙКЛ ДЖОРДЖ: И если вы всё же планируете отправиться куда-нибудь на самолёте на праздники, то бронируйте места заранее. Попробуйте выбрать день, на который спрос меньше, например, День благодарения или выходные перед Рождеством.

Майкл Джордж, CBS News, Нью-Йорк.



Дата публикации 23 октября 2022 года.